9 Kuliner Kaki Lima Rasa Bintang Lima di Indonesia yang Wajib Dicoba, Rasanya Selevel Restoran Mewah

JawaPos.com - Siapa bilang menikmati makanan enak harus mahal? Di Indonesia, banyak kuliner kaki lima yang justru menawarkan rasa luar biasa, bahkan tak kalah dengan restoran kelas atas.
Dari yang legendaris hingga yang viral di kalangan anak muda, semuanya punya keunikan dan cita rasa khas yang bikin pelanggan rela antre panjang.
Dilansir dari laman Traveldiva.id dan akun Instagram @cekdiskonkita, berikut deretan kuliner kaki lima rasa bintang lima yang wajib masuk daftar incaranmu.
1. Sate Taichan Sambas – Favorit Anak Muda Jakarta
Buat pecinta sate kekinian, Sate Taichan Sambas jadi salah satu spot wajib. Potongan ayam yang lembut dipadukan dengan rasa gurih dan sambal pedas segar membuatnya selalu ramai, terutama di malam hari.
Menu yang sederhana justru jadi daya tarik karena fokus pada rasa yang kuat dan konsisten.
2. Soto Ambengan Pak Sadi – Surabaya
Kuliner khas Jawa Timur ini dikenal dengan kuah kuningnya yang gurih dan kaya rempah. Ditambah taburan koya yang melimpah serta potongan ayam yang besar, cita rasanya sudah diakui secara nasional.
Meski berasal dari kaki lima, kualitasnya tidak main-main.
3. Ketan Susu Kemayoran – Camilan Legendaris
Kalau mencari dessert kaki lima yang sederhana tapi nagih, ketan susu Kemayoran jawabannya.
Tekstur ketan yang pulen dipadukan dengan susu kental manis dan topping keju menciptakan rasa manis gurih yang pas. Tak heran tempat ini hampir selalu dipadati pembeli.
4. Bakmi Gang Kelinci – Jakarta
