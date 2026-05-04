10 Pilihan Kuliner Kaki Lima di Surabata Paling Markotop, Jadi Street Food Andalan Saat di Kota Pahlawan

JawaPos.com - Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner kaki lima yang lezat dan terjangkau untuk semua kalangan.

Dari warung gerobakan legendaris yang sudah berjualan puluhan tahun hingga street food seafood dengan menu viral yang selalu ramai, kuliner kaki lima di Surabaya hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi street food terbaik di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Labiru Tour dan Lalamove pada Senin (4/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner street food kaki lima di Surabaya.

1. Bebek Goreng Papin

Warung yang berlokasi di Jalan Pecindilan, Kapasari, Kecamatan Genteng, ini selalu ramai pengunjung dan menjadi salah satu kuliner kaki lima paling favorit di kota ini.

Semua bagian bebek dan ayam goreng tersedia mulai dari kepala, kulit, jeroan, paha, dada, hingga ceker, semuanya digoreng dengan bumbu kuning dan sambal pedas yang sangat menggugah selera.

Harga yang ditawarkan sangat terjangkau mulai dari paket bebek paha atau dada plus nasi seharga Rp 29.000, ceker Rp 10.000, hingga kepala hanya Rp 5.000 per porsi.

2. Pecel dan Rawon Mbok Denok