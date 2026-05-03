Berburu 18 Kuliner Malam di Surabaya yang Punya Porsi Melimpah dan Harga Tetap Ramah

JawaPos.com - Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner malam yang lezat dan beragam untuk semua selera.

Dari warung kaki lima sederhana yang sudah berdiri puluhan tahun hingga restoran seafood dengan pilihan menu yang sangat lengkap, kuliner malam di Surabaya hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi kuliner malam terbaik di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Minggu (3/5), berikut 18 rekomendasi kuliner malam di Surabaya.

1. Sego Sambel Mak Yeye

Warung legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1982 ini berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo Wetan Nomor 10, Jagir, Kecamatan Wonokromo, dan buka setiap hari mulai pukul 21.00 hingga 04.00 dini hari.

Menu andalan di sini adalah nasi pulen hangat dengan ikan pari serta sambal pedas khas yang sangat menggugah selera, dilengkapi pilihan lauk seperti tempe goreng, ayam goreng, dan telur.

2. Bebek Wachid Hasyim