15 Kuliner Kaki Lima Legendaris di Jakarta yang Murah dan Selalu Ramai, Dari Bubur hingga Nasi Goreng

JawaPos.com - Jakarta bukan cuma soal gedung tinggi dan pusat perbelanjaan mewah. Di balik hiruk-pikuk ibu kota, ada surga kuliner kaki lima yang tetap eksis dari dulu hingga sekarang.
Menariknya, deretan makanan ini bukan hanya soal harga terjangkau, tapi juga cita rasa yang konsisten dan bikin kangen.
Tak heran kalau banyak pelanggan setia rela antre panjang demi seporsi kenikmatan sederhana.
Kalau kamu sedang mencari kuliner kaki lima legendaris di Jakarta yang enak dan nggak bikin dompet menjerit, berikut daftar yang wajib masuk wishlist seperti dilansir dari laman Nibble.id dan Instagram @qraved.
Baca Juga:15 Kuliner Ikonik Kota Pekalongan: Surga Rasa yang Wajib Masuk Daftar Kunjunganmu Saat Berlibur
1. Bubur Ayam BCA khas Mayong – Kelapa Gading
Salah satu ikon sarapan favorit di kawasan Kelapa Gading. Bubur ayam ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan topping melimpah, mulai dari ayam suwir, cakwe, hingga kuah kaldu gurih yang khas.
Meski sederhana, rasanya konsisten sejak dulu dan selalu ramai pembeli, terutama di pagi hari.
2. Ketan Susu Kemayoran – Kemayoran
Kuliner malam legendaris yang nggak pernah sepi. Perpaduan ketan hangat dengan susu kental manis dan taburan kelapa parut menciptakan rasa manis-gurih yang sederhana tapi nagih.
Cocok jadi teman nongkrong santai atau camilan tengah malam.
3. Sate Ayam dan Kambing RSPP – Blok M
Terkenal di kalangan pecinta sate, tempat ini menyajikan sate ayam dan kambing dengan bumbu kacang kental dan daging yang empuk.
Aroma bakarannya saja sudah menggoda sejak jauh. Lokasinya yang strategis membuatnya selalu ramai, terutama saat malam hari.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya