15 Kuliner Kaki Lima Legendaris di Jakarta yang Murah dan Selalu Ramai, Dari Bubur hingga Nasi Goreng

JawaPos.com - Jakarta bukan cuma soal gedung tinggi dan pusat perbelanjaan mewah. Di balik hiruk-pikuk ibu kota, ada surga kuliner kaki lima yang tetap eksis dari dulu hingga sekarang.

Menariknya, deretan makanan ini bukan hanya soal harga terjangkau, tapi juga cita rasa yang konsisten dan bikin kangen.

Tak heran kalau banyak pelanggan setia rela antre panjang demi seporsi kenikmatan sederhana.

Kalau kamu sedang mencari kuliner kaki lima legendaris di Jakarta yang enak dan nggak bikin dompet menjerit, berikut daftar yang wajib masuk wishlist seperti dilansir dari laman Nibble.id dan Instagram @qraved.

1. Bubur Ayam BCA khas Mayong – Kelapa Gading

Salah satu ikon sarapan favorit di kawasan Kelapa Gading. Bubur ayam ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan topping melimpah, mulai dari ayam suwir, cakwe, hingga kuah kaldu gurih yang khas.

Meski sederhana, rasanya konsisten sejak dulu dan selalu ramai pembeli, terutama di pagi hari.

2. Ketan Susu Kemayoran – Kemayoran

Kuliner malam legendaris yang nggak pernah sepi. Perpaduan ketan hangat dengan susu kental manis dan taburan kelapa parut menciptakan rasa manis-gurih yang sederhana tapi nagih.

Cocok jadi teman nongkrong santai atau camilan tengah malam.

3. Sate Ayam dan Kambing RSPP – Blok M

Terkenal di kalangan pecinta sate, tempat ini menyajikan sate ayam dan kambing dengan bumbu kacang kental dan daging yang empuk.