15 Kuliner Ikonik Kota Pekalongan: Surga Rasa yang Wajib Masuk Daftar Kunjunganmu Saat Berlibur

JawaPos.com - Kalau kamu berencana mampir ke Pekalongan, jangan hanya mengenal kota ini sebagai Kota Batik saja.
Kota pesisir di Jawa Tengah ini juga menyimpan beragam kuliner khas yang menggugah selera.
Mulai dari makanan tradisional hingga sajian modern, semuanya punya cita rasa yang khas dan sulit dilupakan.
Dilansir dari laman traveloka dan gotravelly, berikut ini rekomendasi tempat makan enak di Pekalongan yang wajib masuk daftar kunjunganmu.
1. Garang Asem H. Masduki — Legendaris dengan Kuah Segar
Salah satu kuliner ikonik Pekalongan yang tak pernah sepi pengunjung adalah Garang Asem H. Masduki.
Sajian ayam dengan kuah asam segar yang dimasak dalam balutan daun pisang ini menghadirkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit asam yang sangat khas. Cocok dinikmati saat hangat, apalagi bersama nasi putih.
2. Sego Dalem — Sajian Rumahan yang Bikin Kangen
Sego Dalem terkenal dengan konsep masakan rumahan yang sederhana namun kaya rasa. Seporsi nasi dengan berbagai lauk seperti ayam, sayur, dan sambal disajikan dengan porsi yang pas.
Rasanya yang autentik membuat banyak orang merasa seperti makan di rumah sendiri.
3. RM Bung Kombor Kepiting — Surganya Pecinta Seafood
Bagi pencinta hidangan laut, RM Bung Kombor Kepiting adalah pilihan tepat. Kepiting segar dengan bumbu khas menjadi andalan di sini.
Dagingnya tebal, sausnya meresap, dan sensasi pedas gurihnya dijamin bikin ketagihan.
