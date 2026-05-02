19 Tempat Makan Halal Terlezat di Bali dengan Kuliner Paling Diburu Wisatawan Muslim

JawaPos.com - Bali menyimpan banyak pilihan tempat makan halal yang menghadirkan cita rasa autentik khas Pulau Dewata.

Dari warung sederhana berkonsep pedesaan hingga restoran modern dengan pemandangan sawah, kuliner halal di Bali terus berkembang dan semakin mudah ditemukan.

Setiap tempat makan halal di Bali memiliki keunikan tersendiri, mulai dari sop ikan legendaris yang diakui dunia hingga burger handmade dengan menu vegetarian.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Sabtu (2/5), berikut 19 rekomendasi kuliner tempat makan halal terbaik di Bali.

1. Nasi Ayam Kadewatan Ibu Mangku

Memiliki empat cabang di lokasi strategis Bali yaitu di Ubud (Jalan Raya Kedewatan Nomor 18), Seminyak, Jimbaran, dan Renon Denpasar, warung berkonsep bangunan bambu dengan kolam ikan ini menyajikan nasi campur otentik berisi ayam, sayur, telur, dan sate lilit.

Menu lain yang tersedia antara lain sate lilit khas Bali, ayam sisit, ayam goreng, lawar, dan sambal dengan harga yang sangat terjangkau.

2. Bale Udang Mang Engking