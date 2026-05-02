15 Spot Kuliner Nasi Lawar Terenak di Bali, Makanan Khas dengan Racikan Rempah Menggoda

JawaPos.com - Nasi lawar adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Bali, hadir dengan perpaduan daging cincang, sayuran, dan bumbu khas yang sangat menggugah selera di setiap suapannya.

Dari warung sederhana di pasar hingga kedai dengan pemandangan sawah yang menakjubkan, tempat makan nasi lawar di pulau ini selalu punya daya tarik tersendiri bagi siapa saja.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis daging yang digunakan, pilihan lauk pendamping, hingga bumbu khas yang membedakannya dari warung nasi lawar lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Sabtu (2/5), berikut 15 rekomendasi kuliner nasi lawar terbaik di Bali.

1. Lawar Kuwir Pan Sinar 96

Warung yang sudah berdiri sejak 1996 ini berlokasi di Jl. Kroya Gang Cempaka No. 1, Kesiman, Sumerta Kelod, Denpasar Timur dan buka setiap hari dari pukul 07.00 hingga 16.00 WITA.

Setiap porsi nasi lawar kuwir atau bebek dilengkapi dengan sate lilit, sambal matah, sayur belimbing muda, dan kuah komoh sebagai pelengkap yang sangat khas.