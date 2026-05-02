16 Daftar Kuliner Ayam Bakar Taliwang Sedap di Bali, Cita Rasa Khas Perpaduan Gurih, Pedas, dan Juicy

rekomendasi kuliner ayam bakar taliwang terbaik di Bali. (Magnific/ fijulanam468)
JawaPos.com - Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga menjadi surga bagi pencinta kuliner ayam bakar taliwang khas Lombok.
Cita rasa pedas dan gurih dari bumbu rempah yang meresap sempurna menjadikan ayam bakar taliwang selalu menjadi pilihan favorit wisatawan maupun warga lokal.
Dari warung sederhana hingga rumah makan yang nyaman, pilihan ayam bakar taliwang tersedia di berbagai sudut pulau ini dengan harga yang sangat bervariasi.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Sabtu (2/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner ayam bakar taliwang terbaik di Bali.
1. Ayam Bakar Taliwang Baru
Ayam Bakar Taliwang Baru adalah salah satu tempat makan ayam taliwang paling terkenal di pulau ini, menyajikan cita rasa autentik khas Lombok dengan suasana tempat yang nyaman.
Harga menu mulai dari Rp55.000, berlokasi di Jalan Teuku Umar No. 8, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, buka setiap hari mulai pukul 10.00–21.30 WITA.
2. Rumah Makan Taliwang Bersaudara
Rumah Makan Taliwang Bersaudara menghadirkan nuansa legendaris yang khas dengan menu andalan ayam taliwang dan plecing kangkung yang sangat digemari banyak pengunjung.
Harga menu mulai dari Rp50.000, berlokasi di Jalan Raya Kuta No. 89, Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, buka setiap hari mulai pukul 10.00–22.00 WITA.
