12 Tahta Tertinggi Kuliner Hits Jakarta: Tak Hanya Viral Tapi juga Selalu Diburu Wisatawan Karena Cita Rasa Juara dan Tak Tertandingi

JawaPos.Com - Jakarta bukan hanya pusat bisnis dan hiburan, tetapi juga menjadi episentrum kuliner yang selalu melahirkan tren baru setiap waktunya.

Dari jajanan kaki lima hingga restoran modern yang estetik, semuanya bersaing menghadirkan cita rasa terbaik yang mampu menarik perhatian publik, bahkan hingga viral di media sosial.

Tak sedikit tempat makan yang awalnya sederhana, namun berkat kelezatan dan keunikan menu, berhasil menjelma menjadi destinasi wajib bagi wisatawan maupun warga lokal.

Fenomena kuliner viral di Jakarta bukan sekadar soal tampilan menarik, tetapi juga tentang kualitas rasa yang benar-benar memikat.

Banyak tempat makan yang rela antre panjang setiap harinya, membuktikan bahwa pengalaman kuliner yang ditawarkan mampu memberikan kepuasan tersendiri.

Mulai dari makanan tradisional dengan sentuhan modern, hingga hidangan internasional yang diadaptasi dengan selera lokal, semuanya hadir dengan standar rasa yang tinggi.

Dengan beragam pilihan kuliner yang terus berkembang, Jakarta seakan tidak pernah kehabisan tempat makan menarik untuk dijelajahi.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tahta tertinggi kuliner hits Jakarta yang viral dan selalu diburu wisatawan.

1. Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih

Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih merupakan salah satu kuliner legendaris yang sudah lama menjadi ikon nasi goreng di Jakarta.

Tempat ini dikenal dengan cita rasa khas yang kuat dan konsisten sejak dahulu, menjadikannya favorit lintas generasi.

Nasi goreng kambingnya dimasak dengan bumbu rempah yang kaya, menghasilkan aroma harum yang langsung terasa sejak pertama kali disajikan.

Potongan daging kambingnya empuk, tidak berbau prengus, dan dimasak hingga meresap sempurna.

Rasa gurihnya dominan dengan sentuhan manis khas Betawi yang seimbang, membuat setiap suapan terasa hangat dan memuaskan.