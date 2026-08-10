Artisan Donat Paling Hits di Jakarta, Hadirkan Topping Kekinian Sampai Donat Mochi Super Stretchy

JawaPos.Com - Artisan donat kini semakin viral dan banyak diminati, terutama di kalangan pecinta dessert manis berbentuk bulat yang satu ini.

Setelah sempat viral dengan varian donat mochi, yang memiliki tekstur fluffy, lapisan mochi yang stretchy, serta filling melimpah, kini semakin banyak bake shop yang menghadirkan artisan donat dengan beragam pilihan rasa.

Donat memang menjadi salah satu dessert yang cocok untuk disantap kapan saja. Termasuk sebagai teman minum kopi ataupun teh.

Ukurannya yang pas, dan mudah dikreasikan dengan berbagai topping serta isian, membuat donat seolah tidak pernah kehilangan penggemar setia.

Mulai dari varian cincin klasik, filling cream dengan rasa-rasa kekinian, sampai signature dengan perpaduan rasa yang unik dan tidak biasa.

Tidak heran jika para pecinta kuliner selalu dibuat penasaran untuk mencoba tren donat terbaru.

Jika anda sedang mencari artisan donat di Jakarta yang menawarkan varian rasa yang beragam, maka anda wajib mengunjungi tempat tempat berikut ini. Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @lensaradina yang dikutip pada (10/08) berikut rekomendasi tempat artisan donat yang sedang viral dan wajib anda coba.

Luna’s Doughnuts