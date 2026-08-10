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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.21 WIB

Artisan Donat Paling Hits di Jakarta, Hadirkan Topping Kekinian Sampai Donat Mochi Super Stretchy

Ilustrasi artisan donat/YouTube @lensaradina - Image

Ilustrasi artisan donat/YouTube @lensaradina

JawaPos.Com - Artisan donat kini semakin viral dan banyak diminati, terutama di kalangan pecinta dessert manis berbentuk bulat yang satu ini.

Setelah sempat viral dengan varian donat mochi, yang memiliki tekstur fluffy, lapisan mochi yang stretchy, serta filling melimpah, kini semakin banyak bake shop yang menghadirkan artisan donat dengan beragam pilihan rasa.

Donat memang menjadi salah satu dessert yang cocok untuk disantap kapan saja. Termasuk sebagai teman minum kopi ataupun teh. 

Ukurannya yang pas, dan mudah dikreasikan dengan berbagai topping serta isian, membuat donat seolah tidak pernah kehilangan penggemar setia.

Mulai dari varian cincin klasik, filling cream dengan rasa-rasa kekinian, sampai signature dengan perpaduan rasa yang unik dan tidak biasa.

Tidak heran jika para pecinta kuliner selalu dibuat penasaran untuk mencoba tren donat terbaru.

Jika anda sedang mencari artisan donat di Jakarta yang menawarkan varian rasa yang beragam, maka anda wajib mengunjungi tempat tempat berikut ini. Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @lensaradina yang dikutip pada (10/08) berikut rekomendasi tempat artisan donat yang sedang viral dan wajib anda coba.

Luna’s donuts menawarkan berbagai pilihan varian bomboloni mulai dari OG Chocolate, vanilla sky, strawberry burst, salty caramel, red velvet heaven, chocoman, italian martabak, gotcha matcha, triple choco, durian goddess, cheese beef bechamel, biscoff dreamin, coffee crunch brulee, sampai dubai choco.  Tipe donat Luna cenderung fluffy yang dipadukan dengan filling kekinian melimpah serta hadir dalam varian rasa yang unik dan kekinian. 

Editor: Novia Tri Astuti
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