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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.32 WIB

Dari Makanan Tradisional hingga Burger, Ini 3 Kuliner Hits di Solo

Tempat Makan Enak dan Hits di Solo (Instagram @ahsum.oriental)

JawaPos.com – Kota Solo atau Surakarta tidak hanya terkenal dengan budaya dan sejarahnya, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang selalu menarik perhatian wisatawan. Mulai dari hidangan tradisional hingga sajian modern, berbagai tempat makan di Solo menawarkan cita rasa khas dengan harga yang relatif terjangkau.

Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Solo atau ingin menjelajahi kuliner lokal, ada beberapa tempat makan populer yang patut masuk daftar kunjungan. Selain menawarkan makanan lezat, tempat-tempat ini juga memiliki suasana nyaman untuk bersantai bersama keluarga maupun teman.

Berikut tiga rekomendasi kuliner di Solo yang sedang ramai diperbincangkan dan wajib dicoba.

1. Kedai Ahsum

Kedai Ahsum menjadi salah satu tempat makan bergaya kopitiam di Solo yang cukup banyak diminati. Selain menyajikan menu dengan cita rasa khas, tempat ini juga menawarkan suasana nyaman dengan desain interior yang menarik.

Lokasinya cocok untuk berkumpul bersama teman atau keluarga sambil menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman. Berdasarkan informasi dari akun Instagram @ahsum.oriental, beberapa menu yang tersedia antara lain bubur claypot komplit, bubur claypot telur, nasi ayam charsiu, mie ayam pangsit, mie chili oil, siomai, hakau udang, hingga mantau goreng.

Untuk pilihan minuman, pengunjung dapat menikmati lemon tea, teh tarik, kopi tubruk, cokelat, dan berbagai sajian lainnya. Harga makanan dan minuman di Kedai Ahsum dibanderol mulai dari sekitar Rp10 ribuan.

Kedai Ahsum berlokasi di kawasan Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

2. WM. Suprenasi

Bagi pencinta masakan Nusantara, WM. Suprenasi bisa menjadi pilihan menarik saat berada di Solo. Tempat makan ini tengah ramai dikunjungi karena menyajikan hidangan rumahan dengan rasa yang khas dan menggugah selera.

Mengutip akun Instagram @wm.suprenasi, menu yang tersedia cukup beragam, mulai dari ayam goreng ungkep, aneka jeroan sapi, urap, hingga sambal yang menjadi pelengkap hidangan.

Dengan harga sekitar Rp20 ribuan, pengunjung sudah dapat menikmati makanan bercita rasa tradisional yang cocok disantap kapan saja.

WM. Suprenasi berada di Pasar Gede lantai 2, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

3. Makan Daging

Jika ingin mencoba kuliner modern, Makan Daging menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Tempat ini dikenal sebagai salah satu gerai burger populer di Solo yang menawarkan sajian dengan bahan segar dan rasa yang berbeda.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram @makandaging.id, beberapa menu andalan yang tersedia antara lain The Classic, Beard Beef Bacon, Chicken’o, Rooster Dinner, Naked Wings, serta berbagai pilihan lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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