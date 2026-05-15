13 Kuliner Malam Paling Recomended di Semarang, Suasana Cozy, Menu Menggoda, dan Cocok untuk Quality Time

Spiegel Bar & Bistro di Kota Lama Semarang (Google Maps)
JawaPos.Com - Semarang selalu punya daya tarik tersendiri bagi pencinta kuliner, terutama ketika malam mulai turun dan suasana kota berubah menjadi lebih santai.
Kota yang dikenal dengan kekayaan kuliner khas seperti lumpia, tahu gimbal, hingga aneka seafood ini juga memiliki banyak tempat makan malam yang nyaman untuk menikmati waktu berkualitas bersama orang terdekat.
Tidak hanya soal rasa, banyak tempat kuliner malam di Semarang kini menawarkan suasana cozy yang membuat pengalaman makan terasa lebih menyenangkan, baik untuk nongkrong santai, quality time bersama pasangan, maupun sekadar melepas penat setelah aktivitas seharian.
Menariknya, kuliner malam di Semarang tidak melulu identik dengan warung sederhana, tetapi juga menghadirkan banyak tempat makan dengan ambience nyaman, konsep modern, hingga spot hangout yang cocok untuk anak muda maupun keluarga.
Pilihan menunya pun sangat beragam, mulai dari makanan khas Semarang yang legendaris, olahan seafood segar, makanan pedas yang menggugah selera, hingga menu kekinian yang cocok dinikmati dalam suasana santai.
Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi kuliner malam di Semarang paling recomended dengan tempat nyaman dan menu yang menggoda.
1. Spiegel Bar & Bistro
Spiegel Bar & Bistro menjadi salah satu tempat kuliner malam paling ikonik di Semarang, terutama bagi Anda yang mencari suasana cozy dengan nuansa heritage yang elegan.
Berlokasi di kawasan Kota Lama, tempat ini menghadirkan pengalaman makan malam yang terasa lebih berkelas dengan interior klasik industrial yang sangat menarik.
Bangunan bergaya kolonial yang dipadukan dengan pencahayaan hangat membuat suasana malam terasa nyaman dan romantis, cocok untuk quality time bersama pasangan maupun nongkrong santai bersama teman.
Menu yang tersedia cukup beragam, mulai dari western food, pasta, steak, pizza, dessert, hingga aneka kopi dan minuman segar yang cocok menemani suasana malam.
Banyak pengunjung menyukai ambience-nya yang tenang namun tetap modern, sehingga sering dijadikan pilihan untuk dinner santai maupun sekadar menikmati suasana Kota Lama pada malam hari.
Untuk menikmati pengalaman makan di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp50.000 hingga Rp180.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Letjen Suprapto Nomor 59, Tanjung Mas, Semarang Utara, Semarang.
2. Toko Oen Semarang
Toko Oen Semarang menawarkan pengalaman kuliner malam dengan suasana klasik yang penuh nuansa nostalgia.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong