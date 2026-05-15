14 Rekomendasi Kuliner Malam Bandung untuk Hangout Santai, Wisata Rasa, dan Berburu Hidangan Lezat

JawaPos.Com - Bandung selalu menjadi kota yang punya cara istimewa untuk memanjakan pencinta kuliner, terutama ketika malam mulai turun dan suasana kota berubah menjadi lebih hidup.

Udara yang sejuk, jalanan yang ramai namun tetap nyaman, serta banyaknya pilihan tempat makan menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi terbaik untuk wisata kuliner malam.

Tidak hanya wisatawan, warga lokal pun menjadikan aktivitas berburu makanan malam sebagai bagian dari gaya hidup, baik untuk nongkrong santai bersama teman, quality time bersama pasangan, hingga sekadar mencari makanan enak setelah hari yang panjang.

Menariknya, kuliner malam Bandung menawarkan pengalaman yang sangat beragam.

Anda bisa menemukan makanan legendaris yang sudah puluhan tahun mempertahankan cita rasa, tempat makan viral yang ramai di media sosial, hingga spot hangout kekinian yang nyaman untuk menikmati makanan sambil mengobrol santai.

Pilihan menunya pun sangat luas, mulai dari seblak pedas khas Bandung, sate, nasi goreng, seafood, makanan Sunda, hingga dessert hangat yang cocok dinikmati di udara malam yang dingin.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi kuliner malam Bandung untuk hangout santai, wisata rasa, sekaligus berburu hidangan lezat.

1. Sudirman Street Day & Night Market

Sudirman Street Day & Night Market menjadi salah satu destinasi kuliner malam paling populer di Bandung yang cocok untuk hangout santai bersama teman maupun keluarga.

Tempat ini menghadirkan konsep food market modern dengan pilihan kuliner yang sangat beragam, mulai dari makanan khas Indonesia, Chinese food, jajanan kekinian, hingga camilan ringan yang cocok untuk dinikmati sambil berjalan santai.

Atmosfernya hidup, ramai, dan sangat cocok bagi pencinta wisata rasa yang ingin mencoba banyak menu dalam satu tempat.

Daya tarik utama Sudirman Street terletak pada fleksibilitas pilihan makanannya.

Pengunjung bisa dengan mudah memilih makanan sesuai selera, mulai dari hidangan berat seperti nasi goreng, sate, seafood, hingga dessert dan minuman kekinian yang cocok dinikmati saat malam hari.

Area makannya juga cukup nyaman dengan konsep semi outdoor yang membuat suasana nongkrong terasa lebih santai dan menyenangkan.