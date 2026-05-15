15 Kuliner Malam di Jogja yang Selalu Dipadati Pecinta Makanan Lokal hingga Larut Malam

JawaPos.Com - Yogyakarta selalu punya daya tarik yang sulit ditolak, terutama ketika malam mulai turun dan suasana kota berubah menjadi lebih hidup.

Selain dikenal dengan budaya, wisata sejarah, dan keramahan warganya, Jogja juga menjadi surga bagi pencinta kuliner malam.

Dari angkringan sederhana yang penuh nostalgia hingga warung legendaris yang antreannya tak pernah sepi, kota ini menawarkan pengalaman wisata kuliner yang selalu menggoda untuk dijelajahi hingga larut malam.

Tidak heran jika banyak wisatawan maupun warga lokal menjadikan berburu kuliner malam sebagai agenda wajib saat berada di Kota Gudeg.

Kuliner malam di Jogja bukan sekadar tentang makanan, tetapi juga pengalaman menikmati suasana khas kota yang hangat dan santai.

Banyak tempat makan tetap ramai hingga tengah malam bahkan dini hari, menghadirkan menu-menu lokal yang begitu akrab di lidah seperti gudeg, sate, nasi kucing, bakmi Jawa, hingga olahan seafood yang menggugah selera.

Harga yang relatif ramah di kantong juga menjadi alasan mengapa wisata kuliner malam di Jogja begitu diminati berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga wisatawan keluarga.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas rekomendasi kuliner malam di Jogja yang viral, selalu ramai, dan menawarkan cita rasa lokal yang autentik.

1. Angkringan Lik Man

Angkringan Lik Man menjadi salah satu ikon kuliner malam paling legendaris di Yogyakarta yang selalu ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal.

Tempat ini terkenal dengan suasana angkringan khas Jogja yang sederhana, hangat, dan penuh nuansa santai sehingga cocok untuk menikmati malam sambil ngobrol bersama teman.

Lokasinya yang berada dekat kawasan Stasiun Tugu membuat tempat ini hampir tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat malam hari.

Menu andalannya meliputi nasi kucing, sate usus, sate telur puyuh, gorengan, hingga aneka baceman yang disajikan dengan harga terjangkau.

Namun, yang paling terkenal tentu saja kopi joss, yaitu kopi panas yang dicampur arang membara sehingga menghasilkan aroma dan sensasi unik saat diminum.