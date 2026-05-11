Viral Guru Sosiologi di Jakarta Gadaikan Laptop Murid Rp 3 juta, Modusnya Pinjam untuk Tugas

Seorang guru sosiologi pengganti berinisial SRA diduga menggadaikan laptop milik muridnya sendiri setelah meminjamnya dengan modus untuk pekerjaan menumpuk. (Istimewa)
JawaPos.com-Seorang guru sosiologi pengganti di Jakarta berinisial SRA diduga menggadaikan laptop milik muridnya sendiri setelah meminjamnya dengan modus pinjam laptop karena pekerjaan menumpuk.
Kejadian tersebut viral di media sosial Threads setelah diunggah kakak korban melalui akun @_ssbrin. Postingan ini memicu kemarahan publik, terutama setelah kronologi lengkapnya dibagikan oleh kakak korban yang tengah menyusun skripsi.
Peristiwa bermula pada Jumat, 8 Mei 2026. Sang adik awalnya meminta izin meminjam laptop kakaknya untuk keperluan kerja kelompok.
Namun, hingga larut malam, laptop tersebut tak kunjung dibawa pulang. Setelah didesak, korban mengaku laptop tersebut bukan di tangan teman sekolah, melainkan dipinjam gurunya, SRA.
SRA diketahui merupakan guru pengganti yang baru bekerja selama dua minggu di salah satu SMA di Jakarta. Pelaku diduga menggunakan pendekatan personal yang ramah untuk meyakinkan murid agar meminjamkan barang berharga tersebut.
Kecurigaan keluarga korban makin kuat saat SRA sulit dihubungi. Pihak keluarga akhirnya menemukan bukti kuat berupa surat bukti gadai dari "Gadai Sakti Cakung".
Dalam surat tersebut, tertera nama nasabah SRA yang menggadaikan laptop merek ASUS milik korban. Laptop tersebut digadaikan dengan nilai Rp 3.285.000.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan