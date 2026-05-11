Viral Guru Sosiologi di Jakarta Gadaikan Laptop Murid Rp 3 juta, Modusnya Pinjam untuk Tugas

JawaPos.com-Seorang guru sosiologi pengganti di Jakarta berinisial SRA diduga menggadaikan laptop milik muridnya sendiri setelah meminjamnya dengan modus pinjam laptop karena pekerjaan menumpuk.

Kejadian tersebut viral di media sosial Threads setelah diunggah kakak korban melalui akun @_ssbrin. Postingan ini memicu kemarahan publik, terutama setelah kronologi lengkapnya dibagikan oleh kakak korban yang tengah menyusun skripsi.

Peristiwa bermula pada Jumat, 8 Mei 2026. Sang adik awalnya meminta izin meminjam laptop kakaknya untuk keperluan kerja kelompok.

Namun, hingga larut malam, laptop tersebut tak kunjung dibawa pulang. Setelah didesak, korban mengaku laptop tersebut bukan di tangan teman sekolah, melainkan dipinjam gurunya, SRA.

SRA diketahui merupakan guru pengganti yang baru bekerja selama dua minggu di salah satu SMA di Jakarta. Pelaku diduga menggunakan pendekatan personal yang ramah untuk meyakinkan murid agar meminjamkan barang berharga tersebut.

Terungkap Lewat Surat Bukti Gadai senilai Rp 3 Juta Kecurigaan keluarga korban makin kuat saat SRA sulit dihubungi. Pihak keluarga akhirnya menemukan bukti kuat berupa surat bukti gadai dari "Gadai Sakti Cakung".