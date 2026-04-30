7 Warung Nasi Padang Paling Mantab di Surabaya: Porsi Melimpah, Rasa Otentik, dan Menggugah Selera

JawaPos.Com - Aroma santan yang gurih berpadu dengan rempah khas Minangkabau selalu menjadi magnet bagi pecinta kuliner di Surabaya.

Nasi Padang bukan sekadar menu makan siang, tetapi pengalaman rasa yang kuat, mulai dari rendang yang dimasak berjam-jam hingga gulai dengan kuah kental yang meresap sempurna.

Di Surabaya, banyak warung nasi Padang menawarkan porsi melimpah dengan harga yang masih bersahabat, membuatnya digemari berbagai kalangan, dari mahasiswa hingga pekerja kantoran.

Setiap tempat memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi bumbu, tekstur daging, hingga sambal yang menggigit.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh warung nasi Padang paling mantab di Surabaya dengan rasa autentik dan porsi melimpah yang wajib Anda coba.

1. Rumah Makan Sederhana Surabaya

Rumah Makan Sederhana merupakan salah satu jaringan rumah makan Padang paling terkenal di Indonesia yang juga memiliki cabang populer di Surabaya.

Tempat ini tidak hanya dikenal karena namanya yang besar, tetapi juga karena konsistensi rasa yang terjaga di setiap cabangnya.

Begitu Anda duduk, pelayan akan langsung menyajikan berbagai macam lauk khas Minang di atas meja, sebuah pengalaman makan yang menjadi ciri khas rumah makan Padang.

Mulai dari rendang, ayam pop, gulai tunjang, dendeng balado, hingga aneka olahan jeroan tersaji menggoda.

Rendangnya menjadi menu yang paling banyak dicari. Tekstur dagingnya empuk, dengan warna cokelat gelap khas rendang yang dimasak dalam waktu lama.

Bumbu rempahnya benar-benar meresap hingga ke dalam, menghasilkan rasa gurih yang dalam dan sedikit pedas.

Sementara itu, gulainya menawarkan kuah santan kental dengan aroma rempah yang kuat, namun tetap seimbang dan tidak berlebihan.

Harga per porsi berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000 tergantung jenis lauk yang dipilih.

Berlokasi di Jalan Raya Darmo, tempat ini sangat mudah diakses dan sering menjadi pilihan makan siang para pekerja maupun keluarga.

Suasananya nyaman, bersih, dan pelayanannya cepat, cocok untuk berbagai suasana, baik santai maupun formal.

2. RM Padang Pagi Sore

RM Padang Pagi Sore menawarkan pengalaman makan nasi Padang dengan sentuhan modern yang lebih rapi dan nyaman.

Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati masakan Minang dalam suasana yang lebih tenang dan tertata.

Interiornya bersih dengan tata ruang yang nyaman, membuat pengalaman makan terasa lebih santai.