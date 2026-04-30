Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 30 April 2026 | 21.25 WIB

7 Warung Nasi Padang Paling Mantab di Surabaya: Porsi Melimpah, Rasa Otentik, dan Menggugah Selera

Ilustrasi nasi padang di Surabaya. (freepik)

JawaPos.Com - Aroma santan yang gurih berpadu dengan rempah khas Minangkabau selalu menjadi magnet bagi pecinta kuliner di Surabaya. 
 
Nasi Padang bukan sekadar menu makan siang, tetapi pengalaman rasa yang kuat, mulai dari rendang yang dimasak berjam-jam hingga gulai dengan kuah kental yang meresap sempurna. 
 
Di Surabaya, banyak warung nasi Padang menawarkan porsi melimpah dengan harga yang masih bersahabat, membuatnya digemari berbagai kalangan, dari mahasiswa hingga pekerja kantoran. 
 
Setiap tempat memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi bumbu, tekstur daging, hingga sambal yang menggigit. 
 
Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh warung nasi Padang paling mantab di Surabaya dengan rasa autentik dan porsi melimpah yang wajib Anda coba.
 
1. Rumah Makan Sederhana Surabaya

Rumah Makan Sederhana merupakan salah satu jaringan rumah makan Padang paling terkenal di Indonesia yang juga memiliki cabang populer di Surabaya. 

Tempat ini tidak hanya dikenal karena namanya yang besar, tetapi juga karena konsistensi rasa yang terjaga di setiap cabangnya.

Begitu Anda duduk, pelayan akan langsung menyajikan berbagai macam lauk khas Minang di atas meja, sebuah pengalaman makan yang menjadi ciri khas rumah makan Padang. 

Mulai dari rendang, ayam pop, gulai tunjang, dendeng balado, hingga aneka olahan jeroan tersaji menggoda.

Rendangnya menjadi menu yang paling banyak dicari. Tekstur dagingnya empuk, dengan warna cokelat gelap khas rendang yang dimasak dalam waktu lama. 

Bumbu rempahnya benar-benar meresap hingga ke dalam, menghasilkan rasa gurih yang dalam dan sedikit pedas. 

Sementara itu, gulainya menawarkan kuah santan kental dengan aroma rempah yang kuat, namun tetap seimbang dan tidak berlebihan.

Harga per porsi berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000 tergantung jenis lauk yang dipilih. 

Berlokasi di Jalan Raya Darmo, tempat ini sangat mudah diakses dan sering menjadi pilihan makan siang para pekerja maupun keluarga. 

Suasananya nyaman, bersih, dan pelayanannya cepat, cocok untuk berbagai suasana, baik santai maupun formal.

2. RM Padang Pagi Sore

RM Padang Pagi Sore menawarkan pengalaman makan nasi Padang dengan sentuhan modern yang lebih rapi dan nyaman. 

Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati masakan Minang dalam suasana yang lebih tenang dan tertata.

Interiornya bersih dengan tata ruang yang nyaman, membuat pengalaman makan terasa lebih santai. 

Menu andalan seperti rendang dan ayam pop disajikan dengan kualitas bahan yang terjaga. 

Artikel Terkait
Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Surabaya Besok Jumat, 1 Mei 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Surabaya Besok Jumat, 1 Mei 2026

Jumat, 1 Mei 2026 | 05.44 WIB

Libur Panjang May Day 2026, 117 Ribu Penumpang Padati Stasiun di Daop 8 Surabaya - Image
Surabaya Raya

Libur Panjang May Day 2026, 117 Ribu Penumpang Padati Stasiun di Daop 8 Surabaya

Jumat, 1 Mei 2026 | 03.34 WIB

Tolak Upah Murah hingga Lindungi Pekerja Digital, Ini 21 Tuntutan Aksi May Day 2026 di Surabaya - Image
Surabaya Raya

Tolak Upah Murah hingga Lindungi Pekerja Digital, Ini 21 Tuntutan Aksi May Day 2026 di Surabaya

Kamis, 30 April 2026 | 23.59 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

