16 Rekomendasi Kuliner All You Can Eat di Depok, Cocok Buat Tanggal Tua Tapi Rasa Tetap Juara

JawaPos.com – Depok kini semakin dikenal sebagai salah satu kota dengan beragam pilihan kuliner yang menggiurkan.

Bagi pecinta all you can eat, ada banyak tempat makan yang menawarkan pengalaman makan sepuasnya dengan harga bersahabat.

Mulai dari konsep Korean BBQ, shabu-shabu, dimsum, hingga sushi, semuanya bisa kamu temukan di berbagai sudut kota ini.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Kamis (23/4), berikut 16 rekomendasi tempat makan kuliner all you can eat enak di Depok.

1. Pochajjang

Pochajjang adalah restoran all you can eat bertema Korea yang menyajikan beragam pilihan menu mulai dari BBQ hingga bibimbap, kimchi, dan japchae.

Daging ayam menjadi menu utama yang tersedia dalam berbagai varian saus, dan cara memasaknya bisa dipilih sesuai selera, baik dipanggang maupun direbus.

Seluruh menu yang ditawarkan telah bersertifikat halal dengan harga mulai Rp99.000 per orang, dan kamu bisa menemukannya di Kompleks Ruko ITC Depok, Ruko No.3A, Kecamatan Pancoran Mas, buka setiap hari pukul 11.00–21.00 WIB.