Tak Perlu Jauh-jauh! 11 Kuliner Lumpia Semarang Ini Juga Ada di Jakarta, Catat Lokasinya

JawaPos.com - Jakarta menyimpan banyak pilihan kuliner lumpia Semarang yang menghadirkan cita rasa autentik khas Semarang tanpa harus jauh-jauh bepergian.

Dari gerobak sederhana hingga kafe modern dengan live music, kuliner lumpia Semarang di Jakarta hadir dalam berbagai konsep yang menarik.

Setiap tempat lumpia Semarang di Jakarta memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kulit adonan spesial hingga isian rebung manis yang sangat khas.

Dilansir dari laman GoTravelly dan anotherorion.com pada Rabu (29/4), berikut sebelas rekomendasi tempat makan kuliner lumpia semarang enak di Jakarta.

1. Mr. Lumpia Semarang

Berlokasi di Carrefour ITC Ambassador, Jalan Prof. DR Satrio, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, tempat ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 20.00.

Keistimewaan lumpia di sini terletak pada kulitnya yang dibuat dari adonan spesial khas tempat ini, tersedia dalam pilihan kering goreng maupun basah.

Selain lumpia, tersedia juga menu lain seperti ayam bakar madu dan ayam goreng kalasan, dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp75.000.