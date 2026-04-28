20 Pilihan Donat Mantap di Jakarta, Kuliner dengan Tekstur Super Lembut

JawaPos.com – Donat adalah salah satu kuliner paling tren di Jakarta, hadir dalam berbagai varian dari yang klasik berlapis gula hingga kreasi unik berbahan labu Jepang dengan filling melimpah yang viral di media sosial.

Dari gerai dalam mall yang nyaman hingga toko estetik pinggir jalan yang selalu ramai antrean, pilihan donat di kota ini semakin beragam dan terus berkembang.

Setiap toko punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis adonan, pilihan topping, bentuk unik, hingga konsep tempat yang membedakannya dari toko donat lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Selasa (28/4), berikut 20 rekomendasi tempat makan kuliner donat enak di Jakarta.

1. Dough Darlings

Toko yang berlokasi di Lippo Mall Puri @ The St. Moritz, LG Floor, Jl. Puri Indah Boulevard Blok U No. 1, Jakarta Barat ini menghadirkan donat dengan tekstur sangat lembut karena dibuat segar setiap hari tanpa bahan pengembang maupun pengempuk.

Varian rasanya sangat unik dan tidak akan ditemukan di tempat lain, seperti Nastar Cheesecake Bomb, Thai Tea Cream Brulee Bomb, Salted Egg, dan Rum Raisin.

2. Wondernuts