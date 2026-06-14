Lagi Viral Banget! 10 Rekomendasi Mie Ayam Chili Oil Kekinian di Jakarta Lengkap dengan Char Siu Halal, Cocok untuk Menu Makan Siang

Ilustrasi mie ayam (YouTube @10bestid)
JawaPos.com - Mie ayam telah menjadi salah satu hidangan favorit yang digemari berbagai kalangan.
Tidak lagi hadir dalam versi klasik kini, mie ayam sudah menawarkan inovasi varian rasa yang lebih beragam. Topping kekinian dan rasa baru menjadikan mie sebagai hidangan kekinian yang menggugah selera.
Mulai dari opping ayam rebus, ayam cincang, ataupun ayam kecap, bakso goreng, char siu, dan pangsit rebus yang lembut.
Tidak hanya itu, hadir pula pilihan rasa kekinian seperti chili oil sampai yang tidak kalah populer di kalangan anak muda.
Variasi ini kemudian menjadikan mie sebagai hidangan pilihan untuk sarapan, makan siang, sampai kuliner malam yang lezat.
Sebagaimana yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid, berikut adalah daftar tempat yang menyajikan hidangan mie ayam kekinian yang diburu banyak orang di Jakarta.
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1. Mie Ami
Mie Ami menjadi tempat makan yamien hits di Cempaka Putih. Mie Ami menawarkan rasa gurih dan manis. Mie Ami disajikan lengkap dengan pangsit krispi, potongan daun bawang, dan bawang merah goreng yang melimpah. Di sini Anda dapat memilih topping daging ayam cincang, bakso, ceker kuah, atau pangsit yang hangat.
2. Bakmi Darmono
Bakmi Darmono berada di kawasan Kemang Jaksel. Bakmi di sini menggunakan mie karet yang kenyal dan lembut. Anda bisa memesan menu best seller seperti bakmi ayam pedas atau bakmi yamien manis. Anda juga bisa memesan menu tambahan, berupa yamien topping daging sapi lada hitam untuk menambah kelezatan hidangan ini.
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