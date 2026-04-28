Resep Bakso Ayam Udang Rebus Lalu Airfryer: Jumbo, Juicy, dan Lebih Ringan

Potret bakso goreng ayam udang air-fryer yang juicy dan lebih ringan. (Sumber: instagram.com/@kellymariesky)

JawaPos.com - Bakso goreng biasanya identik dengan tekstur renyah karena digoreng dalam minyak banyak. Tapi kali ini ada versi yang lebih ringan, bakso yang direbus terlebih dahulu, lalu dimasak kembali menggunakan airfryer. Hasilnya tetap gurih, sedikit crispy di luar, tapi lebih juicy di dalam.



Menu ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati bakso dengan cara berbeda tanpa terlalu banyak minyak. Ukurannya yang jumbo juga bikin puas, cocok untuk jadi camilan berat atau bahkan menu utama.



Dilansir dari akun Instagram @kellymariesky, resep ini menawarkan cara praktis membuat bakso dengan tekstur unik. “Jumbo banget, perut kenyang otot puas,” tulisnya, menggambarkan betapa mengenyangkannya hidangan ini.



Perpaduan ayam dan udang memberikan rasa gurih yang lebih kaya dibandingkan bakso biasa. Ditambah bumbu sederhana, hasil akhirnya tetap lezat tanpa perlu bahan yang rumit.



Menariknya, teknik kombinasi rebus dan airfryer membuat bakso matang sempurna di dalam sekaligus memiliki permukaan yang sedikit kering dan menggoda.



Berikut bahan dan cara membuatnya:



Bahan:

Ayam fillet paha

Udang kupas

Bawang putih

Tepung maizena

Baking powder

Minyak wijen

Lada bubuk

Garam

Kaldu bubuk



Bahan saus:

Cabai (rawit dan/atau cabai merah)

Bawang putih

Kecap manis



Cara membuat:

1. Haluskan ayam, udang, dan bawang putih menggunakan chopper hingga lembut.

2. Tambahkan tepung maizena dan baking powder, lalu aduk rata.

3. Masukkan minyak wijen, lada, garam, dan kaldu bubuk, aduk hingga adonan tercampur sempurna.

4. Bentuk adonan menjadi bulatan besar sesuai selera.

5. Rebus bakso dalam air panas hingga matang dan mengapung, lalu angkat dan tiriskan.

6. Masukkan bakso ke dalam airfryer, masak hingga bagian luar sedikit kering dan berwarna.

7. Untuk saus, rebus cabai dan bawang putih hingga lunak.



Blender bersama kecap manis hingga halus.

Sajikan bakso dengan saus pedas sebagai pelengkap.

Bakso ayam udang ini memiliki tekstur yang unik, lembut dan juicy di dalam, dengan bagian luar yang sedikit kering setelah dimasak di airfryer. Rasanya gurih dengan aroma bawang yang khas.



Saus kecap pedas memberikan sentuhan manis, pedas, dan sedikit smokey yang membuat hidangan ini semakin nikmat. Cocok disantap hangat bersama keluarga atau teman.



Sebagai penutup, bakso rebus versi airfryer ini bisa jadi alternatif menarik untuk kamu yang ingin makan lebih ringan tanpa kehilangan rasa. Praktis, mengenyangkan, dan pastinya bikin nagih.



Yuk, coba resep ini di rumah!