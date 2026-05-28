5 Rekomendasi Tempat Makan Soto Betawi Paling Enak di Depok, Isian Melimpah dan Kuah Santannya Bikin Nagih

JawaPos.com - Buat pencinta kuliner berkuah gurih, menikmati semangkuk soto Betawi hangat memang selalu jadi pilihan yang sulit ditolak.

Kuah santan yang creamy, potongan daging empuk, hingga tambahan emping dan sambal pedas membuat hidangan khas Betawi ini selalu sukses menggugah selera.

Di Kota Depok, ada banyak tempat makan soto Betawi yang terkenal enak dan cocok jadi tujuan kuliner saat makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari akun Instagram @rajakulinerdepok dan @depokuntuksemua, berikut rekomendasi soto Betawi paling mantap di Depok yang kuah santannya bikin nagih.

1. Soto Betawi Bang Kurdi

Soto Betawi Bang Kurdi jadi salah satu tempat favorit warga Depok untuk menikmati soto Betawi dengan kuah santan gurih dan kaya rempah.

Aroma kaldunya terasa kuat sejak suapan pertama, berpadu dengan potongan daging dan jeroan yang empuk. Porsi sotonya juga cukup besar sehingga cocok untuk makan siang yang mengenyangkan.

Menu soto campur plus nasi dibanderol sekitar Rp35 ribuan. Tempat makan ini buka mulai pukul 08.00 hingga 17.30 WIB, jadi cocok untuk sarapan hingga makan sore.