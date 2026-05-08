6 Daftar Soto Betawi Legendaris di Jakarta dengan Kuah Gurih dan Daging Empuk, Tetap Ramai Meski Sudah Puluhan Tahun

JawaPos.com - Soto Betawi menjadi salah satu kuliner khas Jakarta yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar.

Perpaduan kuah santan yang gurih, aroma rempah yang kuat, serta potongan daging sapi yang empuk membuat makanan ini selalu cocok disantap kapan saja.

Tidak heran jika banyak tempat makan Soto Betawi legendaris di Jakarta yang tetap ramai pembeli meski sudah berdiri puluhan tahun.

Bagi pencinta kuliner tradisional, menikmati semangkuk Soto Betawi hangat di ibu kota adalah pengalaman yang wajib dicoba.

Mulai dari tempat makan legendaris sejak era 1940-an hingga warung favorit warga lokal, semuanya punya cita rasa khas yang sulit dilupakan.

Dilansir dari akun Instagram @cekdiskonkita dan @kulinernyaberdua, berikut rekomendasi Soto Betawi legendaris di Jakarta yang terkenal enak dan selalu ramai pengunjung.

1. Soto Betawi H. Ma'ruf

Nama Soto Betawi H. Ma’ruf sudah sangat terkenal di kalangan pencinta kuliner Jakarta. Berdiri sejak tahun 1940-an, tempat makan ini dikenal sebagai salah satu pelopor Soto Betawi legendaris.

Kuah santannya terkenal kental dan gurih dengan cita rasa rempah yang kuat. Potongan dagingnya juga melimpah dan empuk. Tidak sedikit tokoh nasional hingga pejabat yang pernah menikmati sajian di sini.