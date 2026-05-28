Leni Setya Wati
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.43 WIB

Resep Soto Betawi yang Autentik dengan Kuah Susu Creamy Gurih dan Kaya Rempah, Simak Cara Masaknya!

Ilustrasi Soto Betawi (Instagram @qiutin.kitchen)

JawaPos.com - Soto Betawi menjadi salah satu kuliner khas Jakarta yang terkenal dengan kuahnya yang creamy, gurih, dan kaya rempah.

Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu keluarga hingga sajian spesial saat ada acara besar karena cita rasanya begitu hangat dan mewah.

Berbeda dengan soto pada umumnya, soto Betawi memiliki kuah kental dengan perpaduan rempah aromatik dan susu evaporasi yang membuat rasanya semakin legit.

Isian dagingnya pun bisa disesuaikan, mulai dari sengkel, sandung lamur, hingga tambahan jeroan seperti babat, tunjang, atau koyor.

Dilansir dari akun YouTube Martin Praja, berikut resep lengkap soto Betawi autentik kuah susu yang bisa Anda coba di rumah.

Bahan Soto Betawi

Bumbu Halus

- 10 butir bawang merah
- 5 siung bawang putih
- 4 buah cabai merah
- 5 butir kemiri
- 1 sdt kunyit bubuk
- 3 cm jahe
- 3 cm lengkuas
- 1/2 sdt ketumbar
- 1/2 sdt jintan
- 50 ml air

Bumbu Aromatik

- 3 lembar daun salam
- 5 lembar daun jeruk
- 2 batang serai
- 2 cm kayu manis
- 5 butir cengkeh
- 4 butir kapulaga
- 3 buah bunga lawang

Bahan Utama

- 700 gram daging sapi (sengkel atau sandung lamur)
- 2 liter air
- 1 sdt merica
- 1 sdm garam
- 2 sdt MSG
- 2 sdt gula pasir

Pelengkap Kuah

- 350 ml susu evaporasi

