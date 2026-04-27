Murah, Enak, dan Legendaris! 9 Spot Makan Malam di Jogja yang Wajib Masuk Daftar Wisata Kuliner Anda

Kota Yogyakarta selalu punya daya tarik tersendiri, terutama saat malam hari.

Saat suasana mulai tenang, deretan kuliner malamdi Jogja justru mulai hidup dan dipadati pengunjung.

Mulai dari angkringan sederhana hingga warung legendaris, kota Istimewa ini menawarkan pengalaman makan yang hangat, autentik, dan tentunya ramah di kantong.

Kuliner malam di Jogja identik dengan harga terjangkau, porsi yang pas, serta rasa yang khas dengan sentuhan manis ala Jawa.

Tidak heran jika banyak wisatawan menjadikan wisata kuliner malam sebagai agenda wajib saat berkunjung.

Dilansir dari Google Maps, berikut sembilan spot makan malam di Jogja yang murah, enak, dan legendaris.

1. Angkringan Kopi Joss Lik Man

Angkringan Kopi Joss Lik Man yang berlokasi di Jalan Wongsodirjan, tidak jauh dari Stasiun Tugu Yogyakarta, merupakan salah satu ikon kuliner malam paling legendaris di kota ini.

Tempat ini dikenal luas karena menyajikan kopi joss, yaitu kopi hitam panas yang dicelupkan arang membara ke dalam gelas.

Proses ini menciptakan sensasi unik, baik dari segi rasa maupun pengalaman menikmati kopi yang berbeda dari biasanya.

Suasana angkringan yang sederhana dengan konsep lesehan di pinggir jalan justru menjadi daya tarik utama.

Pengunjung bisa menikmati berbagai menu khas seperti nasi kucing, sate usus, sate telur puyuh, gorengan, hingga aneka minuman hangat.

Interaksi antara penjual dan pembeli yang santai membuat suasana terasa hangat dan khas Jogja.