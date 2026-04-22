Terungkap Usai Puluhan Tahun Terpendam! Kebiasaan Makan Malam yang Tampak Sepele Ternyata Berakar dari Luka Masa Kecil yang Tak Pernah Sembuh

Terungkap Setelah Puluhan Tahun Terpendam: Kebiasaan Makan Malam yang Tampak Sepele Ternyata Berakar dari Luka Masa Kecil yang Tak Pernah Sembuh (CANVA)
JawaPos.com - Banyak kebiasaan dalam hidup yang terlihat sederhana di permukaan, namun menyimpan cerita panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. Salah satunya adalah kebiasaan makan di malam hari.
Bagi sebagian orang, ini hanya rutinitas kecil atau sekadar keinginan sesaat. Namun bagi yang lain, kebiasaan ini bisa menjadi cerminan dari luka emosional yang tertanam sejak lama, bahkan sejak masa kanak-kanak.
Dalam kehidupan yang terus berjalan, tidak semua orang menyadari bahwa tubuh dan pikiran sering kali menyimpan “ingatan” dari pengalaman masa lalu. Rasa aman, kenyamanan, hingga ketakutan akan kekurangan dapat muncul dalam bentuk kebiasaan yang berulang tanpa disadari.
Menurut kisah yang bersumber dari YourTango.com, seorang wanita yang telah berusia 60 tahun akhirnya menemukan bahwa kebiasaan makan larut malam yang ia alami selama puluhan tahun ternyata bukan sekadar kebiasaan biasa, melainkan bagian dari respons emosional yang berakar dari trauma masa kecilnya.
1. Dorongan Makan Malam yang Sulit Dikendalikan
Wanita ini merasakan dorongan makan di malam hari yang begitu kuat, seolah tidak bisa dilawan. Meski ia sudah mencoba berbagai cara seperti menahan diri atau memilih makanan sehat, keinginan itu tetap datang.
Bahkan ketika ia mencoba mengabaikannya, justru muncul kecemasan yang semakin besar hingga akhirnya ia menyerah dan makan, lalu merasa bersalah setelahnya.
2. Pencerahan yang Datang dari Kenangan Masa Kecil
Perubahan besar terjadi ketika ia mulai mengingat kembali masa kecilnya. Ia menyadari bahwa dulu ia sering tidur dalam keadaan lapar karena kurangnya perhatian terhadap kebutuhan makan.
Pengalaman ini secara tidak sadar tertanam dalam dirinya, menciptakan rasa takut akan kekurangan yang terbawa hingga dewasa.
