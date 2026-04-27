Lagi Liburan di Malang? Jangan Lewatkan 5 Kuliner Khas Malang yang Wajib Kamu Coba Sebelum Pulang

Ilustrasi kuliner Malang (Instagram @ayasmlgsaja)

JawaPos.com - Kota Malang bukan hanya terkenal dengan udara sejuk dan destinasi wisatanya, tetapi juga surga kuliner yang sayang untuk dilewatkan.

Dari jajanan tradisional hingga hidangan legendaris, semuanya punya cita rasa khas yang sulit dilupakan.

Dilansir dari Instagram @infokulinercom, berikut 5 rekomendasi kuliner Malang yang wajib kamu datangi sebelum pulang.

1. Puthu Lanang

Berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.73, tempat ini sudah jadi ikon jajanan tradisional di Malang.

Puthu Lanang terkenal dengan teksturnya yang lembut di luar dan manis legit di dalam. Setiap gigitan menghadirkan sensasi hangat dan nostalgia.

Rating: 9/10

2. Ronde Titoni

Terletak di kawasan Kawi, tepatnya di Jalan Zainul Arifin No.17, Ronde Titoni menjadi pilihan tepat untuk menikmati minuman hangat di malam hari.

Ronde dengan isian kacang yang gurih berpadu dengan kuah jahe hangat menciptakan kenikmatan yang menenangkan.

Rating: 9,2/10

3. Rawon Brintik Miniasih