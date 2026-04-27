13 Kuliner Tahu Gejrot di Jakarta yang Manjakan Lidah: Pedas, Asam, Manisnya Nendang

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai kota yang kaya akan pilihan kuliner dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk tahu gejrot yang kini semakin mudah ditemukan.

Jajanan khas Cirebon ini hadir dalam berbagai versi, mulai dari gerobak kaki lima hingga restoran modern yang menyajikannya sebagai menu andalan.

Perpaduan kuah pedas, asam, dan manis dari tahu gejrot berhasil memikat lidah banyak orang dari berbagai kalangan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Travelingyuk pada Senin (27/4), berikut 13 rekomendasi tempat makan kuliner tahu gejrot enak di Jakarta.

1. Tahu Gejrot Bang Jack

Tahu Gejrot Bang Jack telah hadir sejak tahun 2007 dan menjadi salah satu tahu gejrot paling legendaris di ibu kota, menawarkan pilihan tingkat kepedasan mulai dari 10 cabai hingga 100 cabai sesuai selera.

Cita rasanya memadukan rasa manis, asam, gurih, dan pedas secara seimbang, dengan harga Rp12.000 hingga Rp15.000 per porsi, buka setiap hari mulai pukul 12.00 hingga tengah malam, berlokasi di Jalan Raya Kebayoran Lama RT 4, Grogol Selatan, tepat di depan SPBU Pertamina Cidodol.

2. Tahu Gejrot Pasar Baru