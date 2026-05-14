61 Anak Ikut Khitan Massal Gratis di Jakarta dan Wilayah Operasional PGN

JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN menggelar program khitan massal bagi 61 anak sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 perusahaan. Kegiatan sosial tersebut dimulai di Jakarta dan akan dilanjutkan ke sejumlah wilayah operasional PGN selama musim liburan sekolah.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga pekerja pendukung operasional PGN. Mulai dari petugas kebersihan, pengemudi, teknisi, petugas keamanan, customer service, hingga masyarakat umum di sekitar wilayah perusahaan. Pelaksanaan perdana digelar di Permata Sport Arena Daan Mogot, Jakarta awal pekan kemarin.

Sebanyak 61 anak usia 2 hingga 12 tahun mengikuti kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, PGN menggunakan metode khitan modern smart klamp yang dinilai lebih praktis dan nyaman bagi peserta anak-anak.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan manfaat sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Khususnya di sekitar area operasional perusahaan.

”Momentum HUT ke-61 PGN ini kami maknai sebagai kesempatan untuk memperkuat kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Kami ingin menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan keluarga di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program khitan massal ini menjadi bagian dari semangat kebersamaan dan kepedulian PGN untuk terus tumbuh bersama masyarakat,” ujar Fajriyah.

Menurut dia, program tersebut juga diharapkan dapat membantu keluarga memperoleh layanan kesehatan yang aman sekaligus menghadirkan pengalaman yang nyaman bagi anak-anak peserta.

”Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan rasa tenang bagi anak-anak maupun orang tua. Melalui kegiatan sosial seperti ini, PGN ingin terus hadir dan memberikan kontribusi positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Fajriyah.

PGN menyebut pelaksanaan kegiatan telah dipersiapkan bersama tenaga medis profesional untuk memastikan proses khitan berjalan aman. Nulai dari registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, tindakan medis, hingga observasi pasca khitan dilakukan sesuai prosedur kesehatan.