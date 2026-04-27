8 Spot Kuliner Sop Sumsum Paling Nendang di Jakarta, Surga Tersembunyi Pecinta Tulang

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai daerah dengan ragam kuliner yang kaya, termasuk sop sumsum yang menjadi salah satu hidangan berkuah paling digemari.

Semangkuk sop sumsum dengan kaldu gurih dan daging empuk selalu berhasil memikat siapa pun yang mencicipinya.

Dari kawasan Jakarta Barat hingga Jakarta Selatan, deretan tempat sop sumsum terbaik tersebar di berbagai sudut kota.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Travelingyuk pada Senin (27/4), berikut delapan rekomendasi tempat makan kuliner sop sumsum enak di Jakarta.

1. Sop Sapi Gosyen

Sop Sapi Gosyen atau Kedai Tjoba Doeloe menyajikan sop sumsum dengan kaldu gurih yang khas dan tekstur daging yang sangat lembut, dengan menu pilihan lain seperti sop iga sapi, sop buntut, dan sop daging sapi.

Tempat ini terkenal dan selalu ramai, berlokasi di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 457–458, Jakarta Barat.

2. Rumah Makan Sop Tulang Nusantara