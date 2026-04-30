Dharma Jaya Sediakan 900 Ekor Sapi untuk Sambut Idul Adha 2026

Sapi yang disediakan oleh Dharma Jaya untuk menyambut momen Idul Adha 2026. (Antara/Dharma Jaya)
JawaPos.com-Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya secara resmi menetapkan target penyediaan hewan kurban sebanyak 900 ekor sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan seluruh hewan kurban yang disediakan telah melalui prosedur seleksi dan pemeriksaan kesehatan yang ketat.
’’Prioritas kami adalah memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Setiap ekor sapi yang didatangkan dari wilayah telah terverifikasi dan wajib melewati proses karantina serta pemeriksaan ulang oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta,” ujar Raditya di Jakarta, Kamis (30/4).
Optimalisasi Layanan dan Fasilitas Terpadu Perumda Dharma Jaya juga mengoptimalkan infrastruktur Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Cakung, yang tersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Halal. Fasilitas pemotongan semi-mekanik itu memiliki kapasitas operasional mencapai 200 hingga 250 ekor per hari.
Sebagai bagian dari standardisasi layanan, Raditya mengatakan pihaknya mengerahkan 100 personel profesional, termasuk Juru Sembelih Halal (Juleha) bersertifikat serta tim pengemasan.
Selain itu, Dharma Jaya pun menawarkan layanan pengelolaan daging kurban secara komprehensif, mulai dari pemotongan, pemisahan karkas, hingga pengemasan khusus (customized packaging) dalam takaran kilogram untuk memudahkan distribusi bagi masyarakat.
’’Melalui sistem layanan terpadu ini, kami memastikan aspek higienitas tetap terjaga, mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, kami juga menjamin manajemen limbah hasil pemotongan dilakukan sesuai dengan regulasi lingkungan hidup yang berlaku,” jelas Raditya.
Sebagai komitmen terhadap transparansi publik dan kemudahan akses informasi, Perumda Dharma Jaya menyediakan data terkini mengenai klasifikasi hewan dan rincian harga secara digital.
Masyarakat dapat memantau harga dan ketersediaan stok melalui kanal komunikasi resmi di media sosial Instagram @djawarameat.
