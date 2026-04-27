9 Restoran Mexico Terenak di Jakarta, Tempat Makan dari Taco Paling Menggoda hingga Tortilla Juara

JawaPos.com – Jakarta semakin dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan restoran internasional, termasuk kuliner khas Mexico yang kini semakin diminati.

Berbagai tempat makan Mexico hadir dengan suasana autentik dan menu yang menggugah selera.

Mulai dari taco, burrito, Tortilla hingga fajitas, semua bisa ditemukan di berbagai sudut kota.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Have Halal Will Travel pada Minggu (26/4), berikut sembilan rekomendasi tempat makan restoran kuliner Mexico di Jakarta.

1. Chili's Grill & Bar

Chili's Grill & Bar sudah hadir puluhan tahun dengan interior bernuansa Mexico yang kental dan menu bercita rasa tinggi berporsi super besar.

Menu yang tersedia antara lain Texas Cheese Fries, Bowl of Chili, Hot Spinach & Artichoke Dip, Boneless Buffalo Wings, Caesar Salad, dan Beef Mushroom.

Restoran ini berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 11, Gedung Sarinah, lantai 2.

2. Picante Mexican Grill