6 Destinasi Street Food Surabaya yang Umurnya Puluhan Tahun, Cita Rasa Otentik, Harga Terjangkau, Dijamin Kenyang

JawaPos.com-Kuliner khas Surabaya seperti hidangan berat sampai sambalnya memang sudah tidak perlu diragukan lagi.

Namun, anda juga bisa menikmati sisi lain dari kota ini, melalui wisata kuliner yang berbeda.

Jajanan kaki lima atau street food yang banyak dijajakan di pinggir jalan, bisa menjadi pilihan menarik untuk berburu surga kuliner tersembunyi di Kota Pahlawan.

Beragam camilan lezat ini cocok menjadi teman bersantai di tengah panasnya kota Surabaya.

Berikut kami rekomendasikan street food legendaris khas Surabaya, yang kami rangkum dari kanal YouTube @Londokampung.

Rujak manis

Cuaca panas di Surabaya, menjadi momen yang pas untuk menyantap rujak. Salah satu rujak street food yang sering anda jumpai di Surabaya adalah rujak manis. Rujak manis berisi aneka buah . perpaduan rasa segar, asam, manis dan pedas dari sambal kacang, bisa membuat suasana menjadi hidup di tengah panasnya Surabaya.

Lumpia Sumber Jaya

Lumpia Sumber Jaya merupakan jajanan street food yang patut dicoba. Gorengan yang satu ini dibanderol dengan harga yang ramah di kantong, mulai dari Rp8.000-an saja. Lumpia ini berisi rebung yang digoreng krispi, dengan lalapan daun bawang.

Dawet Cak Minto

Dawet cak minto terletak di kawasan Wonokromo. Es Dawet ini termasuk kuliner paling legendaris di Kota Surabaya. Es Dawet cak minto berisi cendol, jelly, dan potongan tape yang disiram dengan kuah santan gurih dan gula jawa cair yang menyegarkan.

Semanggi Surabaya

Semanggi merupakan makanan yang hanya ditemui di Surabaya. Sedikit berbeda dengan pecel, semanggi adalah makanan yang berisi daun semanggi, tauge rebus, lalu disiram dengan bumbu khas yang terbuat dari campuran pasta kacang dan ubi. Semanggi semakin nikmat saat dimakan bersama kerupuk puli. Pedagang semanggi umumnya menjual dagangannya dengan cara dipikul sambil berkeliling.

Lekker