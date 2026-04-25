17 Daftar Kuliner Pempek di Jakarta yang Katanya Mirip Rasa Khas Asli Palembang

JawaPos.com – Jakarta menyimpan banyak pilihan kuliner pempek autentik yang menghadirkan cita rasa khas Palembang tanpa harus jauh-jauh bepergian.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga restoran berkonsep modern dengan pendingin ruangan, kuliner pempek di Jakarta terus berkembang dengan berbagai inovasi.

Setiap kedai pempek di Jakarta memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuah cuko yang segar dan tidak terlalu pedas hingga inovasi pempek berbahan ikan salmon.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (25/4), berikut 17 rekomendasi tempat makan kuliner pempek enak di Jakarta.

1. Pempek Megaria

Berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 21, Jakarta Pusat, di kawasan kompleks bioskop Metropole 21, kedai legendaris ini buka setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 21.00.

Warung pempek yang sudah ada sejak tahun 1949 ini dikenal dengan cita rasanya yang sangat autentik dan mirip dengan pempek asli Palembang.

Menu andalan di sini adalah pempek lenggang goreng yang terkenal kenyal, lembut, dan sangat nikmat, dengan harga terjangkau mulai dari Rp7.000 hingga Rp35.000.

2. Pempek Sari Sanjaya