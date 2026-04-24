10 Rekomendasi Toge Goreng Enak di Bogor, Kuliner Khas Untuk Pelipur Lapar yang Wajib Dicoba

JawaPos.com – Bogor memiliki banyak sajian khas yang sudah melegenda dan terus dicari oleh wisatawan maupun warga lokal.

Salah satu yang paling ikonik adalah toge goreng, hidangan unik berbahan tahu goreng, toge rebus, mie, dan kuah oncom yang khas.

Meski namanya toge goreng, cara memasaknya justru dengan merebus lalu menyiramkan kuah oncom dan tauco yang gurih.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Tripzilla pada Jumat (24/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat makan kuliner toge goreng enak di Bogor.

1. Toge goreng Ibu Hj. Omah

Toge Goreng Ibu Hj. Omah adalah warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970 dengan resep turun-temurun yang cita rasanya tidak berubah hingga sekarang.

Proses memasaknya masih menggunakan kayu bakar secara tradisional, menghasilkan perpaduan toge rebus, kuah oncom merah, tauco, mie, dan kecap manis yang gurih dan segar.

Harga mulai dari Rp18.000 per porsi, warung ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No.23A, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, dan buka setiap hari mulai pukul 08.30 hingga 17.00 WIB.

2. Toge goreng Pak Inin