13 Rekomendasi Nasi Goreng Terenak Bogor, Surga Kuliner Malam yang Tak Mengecewakan

JawaPos.com – Bogor dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan kuliner malam yang menggugah selera dan mudah dijangkau di berbagai sudut kota.

Salah satu menu yang paling banyak dicari saat malam adalah nasi goreng dengan berbagai varian yang unik dan khas.

Dari warung pinggir jalan sederhana hingga kedai dengan konsep penyajian yang rapi, semua bisa kamu temukan di sini.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Jumat (24/4), berikut 13 rekomendasi tempat makan kuliner nasi goreng enak di Bogor.

1. Nasi Goreng Pete Guan Tjo

Nasi Goreng Pete Guan Tjo adalah kedai kecil legendaris di pinggir jalan yang menyajikan nasi goreng dengan menu pendamping bubur ketan hitam sebagai penutup.

Lokasinya bersebelahan dengan warung Sate Sapi Pak Oo, sehingga banyak pembeli yang sekaligus memesan sate sebagai teman makan nasi goreng.

Kedai ini berlokasi di Jalan Suryakencana No.193, Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, dan buka setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 20.00 WIB.

2. Nasi Goreng Kumis