Resep Rice Paper Chi Ceong Fan Kuah Hangat: Comfort Food Ringan yang Bikin Adem

Potret rice paper chi cheong fan kuah hangat dengan isi ayam lembut. (Sumber: instagram.com/@rantikusuu)



JawaPos.com - Setelah menikmati berbagai makanan berbumbu kuat, terkadang tubuh butuh sesuatu yang lebih ringan dan menenangkan. Salah satu pilihan yang pas adalah rice paper chi cheong fan kuah hangat, hidangan sederhana dengan rasa gurih ringan yang tetap memuaskan.



Menu ini menggabungkan isian ayam lembut dengan balutan rice paper yang tipis, lalu disajikan dalam kuah hangat beraroma jahe. Hasilnya adalah hidangan yang terasa ringan di perut namun tetap kaya rasa.



Dilansir dari akun Instagram @rantikusuu, resep ini cocok untuk kamu yang ingin makan sesuatu yang hangat dan “adem” setelah menyantap makanan berat. Perpaduan bahan sederhana membuatnya mudah dibuat kapan saja di rumah.



Keunikan dari chi cheong fan ini terletak pada penggunaan rice paper sebagai pengganti kulit dumpling biasa. Selain lebih praktis, teksturnya juga lebih ringan dan lembut saat dimasak dalam kuah.



Sementara itu, kuahnya dibuat dengan kombinasi kecap asin, minyak wijen, dan jahe yang memberikan rasa gurih dengan sentuhan hangat di tenggorokan. Cocok untuk dinikmati saat cuaca dingin atau saat ingin makanan berkuah ringan. Berikut bahan dan cara membuatnya:



Bahan isian:

Paha ayam giling

Udang (opsional)

Daun bawang

Saus tiram

Minyak wijen

Kecap asin

Kaldu jamur atau kaldu ayam

Merica bubuk

Rice paper



Bahan kuah:

Kecap asin

Minyak wijen

Saus tiram

Air

Jahe (iris)

Bawang putih (iris)

Daun bawang (iris)



Cara membuat:

1. Campurkan ayam giling dengan daun bawang, saus tiram, minyak wijen, kecap asin, kaldu, dan merica. Aduk hingga rata.

2. Rendam rice paper sebentar hingga lentur.

3. Ambil sedikit adonan ayam, letakkan di atas rice paper, lalu lipat seperti dumpling.

4. Ulangi hingga adonan habis.

5. Panaskan sedikit minyak, tumis jahe dan bawang putih hingga harum.

6. Tuangkan air, lalu tambahkan kecap asin, minyak wijen, dan saus tiram.

7. Masukkan dumpling ke dalam kuah, masak hingga matang.

8. Tambahkan irisan daun bawang sebelum disajikan.





Rice paper chi cheong fan kuah ini memiliki rasa gurih yang ringan dengan aroma jahe yang menenangkan. Tekstur chi cheong fan yang lembut berpadu dengan kuah hangat membuat hidangan ini terasa nyaman di perut.





Menu ini juga fleksibel dan bisa disesuaikan dengan bahan yang ada. Kamu bisa menambahkan sayuran atau menyesuaikan bumbu sesuai selera.



Sebagai penutup, rice paper chi cheong fan kuah hangat adalah pilihan tepat untuk kamu yang ingin menikmati hidangan sederhana namun tetap lezat dan menenangkan. Cocok untuk kapan saja, terutama saat butuh makanan yang ringan.



Yuk, coba resep ini dan rasakan hangatnya di setiap suapan!