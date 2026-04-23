Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Jumat, 24 April 2026 | 01.00 WIB

Resep Focaccia Simple Tanpa Mixer: Roti Homemade Empuk dengan Bahan Minimal

Potret focaccia simple tanpa mixer dengan bahan minimal. (Sumber: instagram.com/@kreasi.tanoto)


JawaPos.com - embuat roti sendiri di rumah kini semakin mudah, bahkan tanpa perlu mixer atau teknik yang rumit. Salah satu roti yang cocok untuk pemula adalah focaccia, roti khas Italia yang terkenal dengan teksturnya yang empuk di dalam dan sedikit renyah di luar.


Focaccia memiliki ciri khas permukaan berlekuk yang dibuat dengan tekanan jari, serta aroma harum dari minyak zaitun. Meski terlihat seperti roti artisan, sebenarnya proses pembuatannya cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan.

Dilansir dari akun Instagram @kreasi.tanoto, resep focaccia ini menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin membuat roti sendiri dengan cara praktis. Bahkan, setelah mencoba resep ini, banyak yang mengaku jadi jarang membeli roti di luar.

Kunci utama dari focaccia terletak pada proses resting dan teknik stretch and fold. Teknik ini membantu membentuk gluten secara alami tanpa perlu diuleni lama, sehingga menghasilkan tekstur roti yang lembut dan berongga.

Selain itu, topping pada focaccia sangat fleksibel. Kamu bisa menambahkan berbagai bahan sesuai selera, mulai dari minyak cabai hingga rempah atau sayuran. Berikut bahan dan cara membuatnya:
 
Bahan:
Tepung protein tinggi
Ragi instan
Gula
Garam
Minyak zaitun
Air

Topping:
Minyak cabai (atau sesuai selera)

Cara membuat:
1. Campurkan tepung, gula, dan ragi, lalu aduk hingga rata.
2. Tambahkan garam, lalu tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tidak ada tepung yang kering.
3. Masukkan minyak zaitun, aduk hingga semua bahan tercampur rata.
4. Pindahkan adonan ke wadah yang sudah dioles minyak, lalu diamkan selama 40 menit.
5. Lakukan teknik stretch and fold dengan melipat adonan dari sisi luar ke tengah.
6. Diamkan kembali selama 20 menit (resting pertama).
7. Ulangi proses stretch and fold, lalu diamkan lagi 20 menit (resting kedua).
8. Lakukan sekali lagi stretch and fold dan diamkan 20 menit (resting ketiga).
9. Siapkan loyang dengan alas baking paper.
10. Pindahkan adonan ke loyang dan ratakan perlahan tanpa ditekan terlalu keras.
11. Diamkan kembali selama 60 menit hingga mengembang.
12. Panaskan oven terlebih dahulu.
13. Semprot atau oles permukaan adonan dengan minyak zaitun, lalu tekan menggunakan ujung jari untuk membentuk ciri khas focaccia.
14. Tambahkan topping sesuai selera.
15. Panggang hingga matang dan berwarna keemasan.

Focaccia ini memiliki tekstur lembut dengan bagian luar yang sedikit crispy. Aroma minyak zaitun yang khas membuat roti ini terasa lebih spesial meskipun dibuat dengan bahan sederhana.

Roti ini bisa dinikmati langsung atau dipadukan dengan berbagai hidangan lain. Bahkan, focaccia juga bisa dijadikan dasar sandwich atau teman makan sup.
Sebagai penutup, focaccia adalah pilihan tepat untuk kamu yang ingin mulai membuat roti sendiri di rumah.
 
Dengan proses yang simpel dan hasil yang memuaskan, resep ini layak untuk dicoba. Yuk, mulai eksplorasi baking dari rumah dengan focaccia sederhana ini!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore