Resep Pocket Toast Isi Telur: Sarapan Praktis Tinggi Protein dari Roti Tawar

Potret pocket toast isi telur dari roti tawar untuk sarapan praktis tinggi protein. (Sumber: instagram.com/@marianesia)



JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari ide sarapan atau camilan yang praktis tapi tetap mengenyangkan, pocket toast isi telur bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan bahan sederhana seperti roti tawar dan telur, kamu sudah bisa membuat hidangan yang lezat sekaligus tinggi protein.



Menu ini cocok untuk kamu yang punya waktu terbatas di pagi hari, tapi tetap ingin makan sesuatu yang bergizi. Kombinasi telur rebus, sayuran segar, dan saus creamy memberikan rasa yang seimbang serta tekstur yang menarik.



Dilansir dari akun Instagram @marianesia, resep ini jadi solusi mudah untuk membuat makanan sederhana terasa lebih spesial. “Pakai roti tawar aja, bisa jadi ide sarapan atau cemilan asik yang full protein!” tulisnya.





Keunikan dari pocket toast ini adalah bentuknya yang seperti kantong (pocket), sehingga isian tidak mudah keluar saat dimakan. Selain itu, lapisan luar yang crispy dari tepung roti memberikan sensasi renyah yang kontras dengan isian lembut di dalamnya.



Perpaduan telur, timun, dan bawang memberikan rasa segar, sementara mayones menambah kelembutan dan gurih yang pas. Menu ini juga fleksibel karena isiannya bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah.



Berikut bahan dan cara membuatnya:



Bahan isian:

Daun bawang

Bawang bombay

Telur rebus

Timun

Mayones

Merica hitam

Kaldu jamur



Bahan roti:

Roti tawar

Bahan pelapis:

Telur

Tepung roti



Cara membuat:

1. Cincang daun bawang, bawang bombay, telur rebus, dan timun.

2. Campurkan semua bahan isian dengan mayones, merica, dan kaldu jamur. Aduk hingga rata.

3. Pipihkan roti tawar, lalu beri isian di tengahnya.

4. Lipat atau bentuk roti menjadi seperti kantong (pocket), tekan bagian pinggir agar rapat.

5. Celupkan roti ke dalam telur, lalu balurkan dengan tepung roti.

6. Goreng hingga berwarna keemasan dan crispy.

7. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.



Pocket toast isi telur ini memiliki tekstur luar yang renyah dengan bagian dalam yang lembut dan creamy. Rasanya gurih dengan sentuhan segar dari sayuran, membuatnya cocok dinikmati kapan saja.



Selain untuk sarapan, menu ini juga pas dijadikan bekal atau camilan sore. Praktis, mengenyangkan, dan pastinya disukai banyak orang.



Sebagai penutup, pocket toast isi telur adalah solusi sederhana untuk menghadirkan hidangan lezat tanpa ribet. Dengan bahan yang mudah ditemukan, kamu bisa membuat menu yang menarik dan bernutrisi di rumah.



Yuk, coba resep ini dan kreasikan sesuai selera!