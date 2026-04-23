HomeKuliner
Nola Amalia Rosyada
Jumat, 24 April 2026 | 01.07 WIB

Resep Sambal Ganja Khas Aceh: Perpaduan Udang, Pedas, dan Asam yang Bikin Nagih

Potret sambal ganja khas Aceh dengan udang, pedas, asam, dan gurih. (Sumber: Instagram@martinpraja)


JawaPos.com - Sambal ganja merupakan salah satu sambal khas Aceh yang terkenal dengan cita rasanya yang unik dan kuat. Meski namanya cukup unik, sambal ini tidak mengandung hal terlarang, nama tersebut merujuk pada sensasi “nagih” setelah mencicipinya.

 
Dikenal juga sebagai sambal udeung, hidangan ini mengandalkan udang sebagai bahan utama yang memberikan rasa gurih dan manis alami. Ditambah dengan cabai rawit yang pedas serta belimbing wuluh yang asam segar, sambal ini menghadirkan kombinasi rasa yang kompleks dan menggugah selera.

Dilansir dari akun Instagram @martinpraja, sambal ganja menjadi salah satu menu yang sederhana namun kaya rasa. “Rasa manis dari udang, asam dari belimbing wuluh dan pedasnya yang bikin mata melek,” tulisnya, menggambarkan karakter kuat dari sambal ini.
 

Keunikan sambal ganja terletak pada cara pengolahannya yang masih mempertahankan tekstur kasar. Udang tidak dihaluskan sepenuhnya, sehingga tetap terasa dalam setiap suapan, memberikan sensasi makan yang lebih nikmat.

Selain itu, tambahan serai dan daun jeruk memberikan aroma harum yang khas, membuat sambal ini semakin menggoda. Tidak heran jika sambal ganja sering jadi pelengkap wajib untuk nasi hangat. Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan 1:
Udang kupas
Garam
Merica
Minyak

Bahan 2:
Bawang merah
Cabai rawit merah
Belimbing wuluh
Serai (iris)
Daun jeruk (iris)
Garam
Penyedap

Cara membuat:
1. Panaskan wajan, lalu masak udang hingga matang. Angkat dan sisihkan.
2. Ulek bawang merah dan cabai rawit hingga halus.
3. Tambahkan belimbing wuluh, serai, dan daun jeruk, lalu ulek kembali hingga tercampur.
4. Masukkan garam dan penyedap, aduk rata.
5. Tambahkan udang ke dalam sambal, lalu ulek sedikit agar tercampur tanpa menghancurkan seluruh udang.
6. Koreksi rasa dan sajikan.

Sambal ganja ini memiliki rasa yang kuat, perpaduan pedas, asam, dan gurih yang seimbang. Tekstur udang yang masih terasa membuat sambal ini berbeda dari sambal biasa.

Hidangan ini sangat cocok disantap dengan nasi hangat dan lauk sederhana. Bahkan, dengan sambal ini saja, makan sudah terasa sangat nikmat.

Sebagai penutup, sambal ganja khas Aceh adalah bukti kekayaan kuliner nusantara yang penuh cita rasa. Dengan bahan sederhana dan cara membuat yang mudah, kamu bisa menghadirkan sambal spesial di rumah.

Yuk, coba resep ini dan rasakan sensasi sambal yang bikin nagih!

Editor: Setyo Adi Nugroho
