Cara Masak Tumis Kangkung Balado agar Tetap Hijau dan Renyah, Menu Rumahan Praktis untuk Sarapan dan Bekal

Ilustrasi tumis kangkung balado (Instagram @resep_ibu_mertua)

JawaPos.com - Tumis kangkung memang selalu jadi andalan untuk menu sehari-hari.

Selain mudah dibuat, sayur hijau satu ini juga cocok dipadukan dengan berbagai bumbu, termasuk balado yang gurih dan pedas.

Perpaduan kangkung segar, terasi udang, dan telur puyuh membuat hidangan ini terasa lebih nikmat sekaligus mengenyangkan.

Menu tumis kangkung balado ini cocok dijadikan ide sarapan praktis maupun bekal makan siang.

Proses memasaknya cepat, bahan-bahannya sederhana, tetapi rasanya tetap spesial seperti masakan rumahan favorit keluarga.

Berikut cara membuat tumis kangkung balado yang nikmat dan lezat seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.

Resep Tumis Kangkung Balado Simple

Bahan-Bahan

- 300 gram kangkung segar

- 50 gram tomat merah

- 2 buah cabai merah besar

- 10 butir telur puyuh rebus

- 2 sendok teh gula pasir

- 1 sendok teh terasi udang

- 150 ml air

Bumbu Halus

- 100 gram bawang merah

- 1 sachet bumbu balado

- Sedikit air untuk menghaluskan

Cara Membuat Tumis Kangkung Balado