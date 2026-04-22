14 Rekomendasi Kuliner Bubur Ayam di Bandung: Lembut, Legit dan Gurih Menyatu di Lidah

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal memiliki beragam pilihan kuliner sarapan yang lezat, dan bubur ayam menjadi salah satu hidangan paling favorit di sana.

Dari gerobak pinggir jalan hingga kedai nyaman yang buka hingga dini hari, kuliner bubur ayam di Bandung terus diminati berbagai kalangan.

Setiap tempat bubur ayam di Bandung memiliki keunikan tersendiri, mulai dari tekstur super kental hingga topping melimpah yang memenuhi seluruh permukaan mangkuk.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cove pada Rabu (22/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner bubur ayam enak di Bandung.

1. Bubur ayam Mang H. Oyo

Berlokasi di Jalan Sultan Tirtayasa Nomor 49B, Citarum, Bandung Wetan, warung ini buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 15.00.

Keunikan utamanya adalah tekstur bubur yang super kental hingga tidak akan tumpah meski mangkuknya dibalik, menjadikannya sangat viral di kalangan pecinta bubur.

Tersedia topping pilihan seperti suwiran daging ayam, cakwe, telur, dan ati ampela dengan harga mulai dari Rp20.000 per porsi.

2. Bubur ayam Bejo