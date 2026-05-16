11 Rekomendasi Kuliner di Sekitar Alun-Alun Bandung yang Legendaris dan Selalu Ramai Diburu Pengunjung

JawaPos.com - Kawasan Alun-Alun Bandung bukan hanya terkenal sebagai tempat wisata favorit, tetapi juga menjadi surga kuliner yang selalu ramai pengunjung.
Di sekitar area ini, wisatawan bisa menemukan berbagai makanan legendaris, jajanan tradisional, hingga tempat nongkrong dengan suasana klasik yang khas Kota Kembang.
Tidak heran jika banyak orang sengaja datang untuk berburu kuliner setelah menikmati suasana pusat kota Bandung.
Dilansir dari akun Instagram @sewamobilbandung.co dan @kitakabita, berikut beberapa rekomendasi kuliner di sekitar Alun-Alun Bandung yang layak masuk daftar kunjungan.
1. Warung Kopi Purnama
Warung Kopi Purnama menjadi salah satu tempat kuliner legendaris yang terkenal di Bandung.
Tempat ini memiliki suasana klasik yang masih dipertahankan hingga sekarang sehingga membuat banyak pengunjung merasa nostalgia saat datang ke sini.
Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari kawasan Alun-Alun Bandung juga membuat tempat ini mudah dijangkau wisatawan.
Menu favorit di tempat ini adalah kopi susu, roti bakar, dan srikaya yang memiliki rasa khas. Banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menikmati sarapan sambil bersantai menikmati suasana kota Bandung.
Selain terkenal dengan makanannya, tempat ini juga sering dijadikan lokasi berkumpul karena suasananya nyaman dan tenang.
2. Sumber Hidangan
Sumber Hidangan dikenal sebagai salah satu toko roti dan es krim legendaris yang sudah lama berdiri di Bandung.
Tempat ini memiliki konsep klasik yang membuat pengunjung merasakan suasana tempo dulu saat menikmati makanan.
