13 Restoran Sunda di Bandung dengan Kuliner Autentik, Dari Lalapan Segar sampai Sambal Nampol

JawaPos.com – Bandung dikenal sebagai kota yang kaya akan kuliner Sunda yang autentik dan menggugah selera.

Dari restoran Sunda bergaya modern hingga warung nasi sederhana bernuansa rumahan, kuliner Sunda di Bandung hadir dengan cita rasa yang sangat khas dan beragam.

Bagi kamu yang sedang mencari restoran Sunda terbaik di Bandung, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Senin (20/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner restoran sunda enak di Bandung.

1. Paviliun Sunda

Restoran ini berlokasi di Jalan R.E. Martadinata Nomor 97, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 22.00.

Menu yang tersedia sangat lengkap mulai dari Gurame Saos Padang, Udang Goreng Tepung, Cumi Asam Manis, hingga aneka sambal khas termasuk Sambal Hejo, dengan tempat luas yang juga bisa digunakan untuk acara keluarga atau gathering.

2. Raja Sunda

Restoran ini berlokasi di Jalan Dr. Djunjunan Nomor 63, Pajajaran, Kecamatan Cicendo, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 21.00.