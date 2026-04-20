Resep Siomay Potong Ayam Kol: Lembut, Sehat, dan Cocok untuk Anak

JawaPos.com - Siomay selalu jadi camilan favorit banyak orang, apalagi jika dibuat dengan bahan yang lebih sehat dan praktis. Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah siomay potong ayam kol. Selain rasanya gurih dan lembut, hidangan ini juga kaya sayuran sehingga cocok untuk anak-anak maupun keluarga.



Berbeda dengan siomay pada umumnya yang dibungkus satu per satu, siomay potong ini dibuat dalam satu wadah lalu dipotong setelah matang. Cara ini tentu lebih praktis dan hemat waktu, terutama jika kamu ingin membuat dalam jumlah banyak sekaligus.



Dilansir dari akun Instagram @nawang.okta, resep ini awalnya sempat membuat ragu karena jumlah kol yang terlihat banyak. Namun setelah diolah, teksturnya menjadi seimbang dan justru menghasilkan rasa yang enak. Ia juga menyebutkan bahwa resep ini cocok dijadikan stok karena bisa disimpan dalam freezer.



Resep asli sendiri diadaptasi dari Chef @devinahermawan, yang dikenal dengan berbagai kreasi masakan praktis namun tetap lezat. Perpaduan ayam giling dengan kol cincang memberikan tekstur yang lembut sekaligus juicy, sementara bumbu yang digunakan membuat rasanya tetap gurih dan nikmat.





Keunggulan dari siomay potong ini adalah kandungan sayurnya yang cukup banyak, sehingga lebih sehat dibandingkan camilan biasa. Selain itu, teksturnya yang lembut membuatnya mudah dimakan oleh anak-anak. Berikut bahan dan langkah pembuatannya:

Bahan-bahan:

Paha ayam giling

Air

Garam

Gula pasir

Kaldu jamur

Merica

Saus tiram

Bawang putih

Daun bawang (iris)

Kol/kubis (cincang)

Minyak wijen

Putih telur

Tepung tapioka



Cara membuat:

1. Masukkan ayam giling, air, garam, gula, kaldu jamur, merica, saus tiram, dan bawang putih ke dalam chopper atau blender.

2. Proses hingga tekstur ayam menjadi halus.

3. Tambahkan kol cincang dan daun bawang, lalu proses kembali hingga tercampur rata.

4. Masukkan tepung tapioka, aduk sebentar hingga semua bahan menyatu.

5. Siapkan wadah tahan panas yang sudah dialasi baking paper.

6. Tuang adonan ke dalam wadah, ratakan permukaannya.

7. Kukus hingga matang sempurna.

8. Angkat dan biarkan sedikit dingin, lalu potong sesuai selera.

9. Sajikan dengan saus sesuai selera.



Siomay potong ayam kol ini memiliki tekstur yang lembut dengan rasa gurih yang ringan. Kol yang digunakan tidak terasa mendominasi, justru menyatu dengan ayam dan memberikan sensasi juicy yang khas.



Selain itu, camilan ini juga sangat fleksibel. Kamu bisa menyimpannya sebagai frozen food dan menghangatkannya kembali saat ingin disajikan. Cocok untuk stok makanan praktis di rumah.



Sebagai penutup, siomay potong ayam kol adalah pilihan camilan sehat yang tetap lezat dan mudah dibuat. Dengan bahan sederhana dan cara yang praktis, kamu bisa menghadirkan menu bergizi untuk keluarga tanpa ribet. Yuk, coba resep ini dan rasakan camilan lembut yang disukai semua usia!