Resep Ayam Tumis Pedas: Gurih, Nampol, dan Bikin Nambah Terus

JawaPos.com - Bagi pecinta makanan pedas, ayam tumis pedas selalu jadi menu andalan yang tidak pernah gagal menggugah selera. Perpaduan ayam yang gurih dengan sambal uleg kasar yang pedas segar menciptakan cita rasa sederhana namun sangat nikmat. Cocok untuk lauk sehari-hari yang praktis dan cepat dibuat.



Menu ini memiliki keunikan pada teknik pengolahan sambalnya. Alih-alih langsung dihaluskan mentah, cabai dan bumbu direbus terlebih dahulu lalu diulek kasar. Cara ini menghasilkan rasa yang lebih lembut namun tetap pedas, serta aroma yang lebih matang dan tidak terlalu tajam.



Dilansir dari akun Instagram @bakingrumahan, resep ayam tumis pedas ini menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Prosesnya pun tidak ribet, sehingga cocok untuk kamu yang ingin memasak cepat tapi tetap enak.



Ayam dimarinasi terlebih dahulu dengan jeruk nipis, garam, dan lada untuk menghilangkan bau amis sekaligus memberi rasa dasar. Kemudian ayam ditumis hingga agak kering agar teksturnya lebih padat dan tidak berair saat dicampur dengan sambal.



Kunci utama dari hidangan ini tentu ada pada sambalnya. Perpaduan cabai rawit merah dan hijau, bawang merah, serta bawang putih menciptakan rasa pedas yang segar. Ditambah dengan tomat hijau dan daun jeruk, aroma serta rasanya semakin kompleks dan menggoda.

Berikut bahan dan langkah pembuatannya:



Bahan-bahan:

Dada atau paha ayam (potong dadu)

Jeruk nipis

Garam

Lada



Bahan sambal:

Cabai rawit merah

Cabai rawit hijau

Bawang putih

Bawang merah

Tomat hijau

Daun jeruk

Gula

Garam

Kaldu jamur



Cara membuat:

1. Marinasi ayam dengan jeruk nipis, garam, dan lada selama kurang lebih 15-20 menit.

2. Tumis ayam hingga agak kering, lalu sisihkan.

3. Rebus cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang putih, dan bawang merah hingga sedikit lunak.

4. Ulek kasar semua bahan yang sudah direbus (cukup dihancurkan, tidak perlu terlalu halus).

5. Tumis sambal hingga harum.

6. Masukkan tomat hijau dan daun jeruk, aduk rata.

7. Tambahkan gula, garam, dan kaldu jamur, lalu koreksi rasa.

8. Masukkan ayam yang sudah ditumis, aduk hingga tercampur rata dan bumbu meresap.

9. Masak sebentar hingga semua bahan matang sempurna.

10. Angkat dan sajikan hangat.



Ayam tumis pedas ini memiliki rasa yang kuat pedas, gurih, dan sedikit segar dari tomat hijau. Tekstur ayam yang sudah ditumis kering membuat bumbu lebih menempel dan tidak berair, sehingga setiap gigitan terasa lebih mantap.



Menu ini sangat cocok disajikan dengan nasi hangat dan lalapan sederhana. Bahkan, dengan sambal yang melimpah, hidangan ini dijamin bikin makan jadi lebih lahap.



Sebagai penutup, ayam tumis pedas adalah contoh sempurna dari masakan sederhana yang penuh rasa. Dengan bahan yang mudah dan cara memasak yang praktis, kamu bisa menghadirkan hidangan rumahan yang menggugah selera kapan saja. Yuk, coba resep ini dan siap-siap ketagihan dengan pedasnya!