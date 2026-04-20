Logo JawaPos

Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
20 April 2026, 22.26 WIB

Resep Ayam Tumis Pedas: Gurih, Nampol, dan Bikin Nambah Terus

Potret ayam tumis pedas dengan sambal uleg kasar yang gurih dan nampol. (Sumber: instagram.com/@bakingrumahan)


JawaPos.com - Bagi pecinta makanan pedas, ayam tumis pedas selalu jadi menu andalan yang tidak pernah gagal menggugah selera. Perpaduan ayam yang gurih dengan sambal uleg kasar yang pedas segar menciptakan cita rasa sederhana namun sangat nikmat. Cocok untuk lauk sehari-hari yang praktis dan cepat dibuat.


Menu ini memiliki keunikan pada teknik pengolahan sambalnya. Alih-alih langsung dihaluskan mentah, cabai dan bumbu direbus terlebih dahulu lalu diulek kasar. Cara ini menghasilkan rasa yang lebih lembut namun tetap pedas, serta aroma yang lebih matang dan tidak terlalu tajam.

Dilansir dari akun Instagram @bakingrumahan, resep ayam tumis pedas ini menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Prosesnya pun tidak ribet, sehingga cocok untuk kamu yang ingin memasak cepat tapi tetap enak.
 

Ayam dimarinasi terlebih dahulu dengan jeruk nipis, garam, dan lada untuk menghilangkan bau amis sekaligus memberi rasa dasar. Kemudian ayam ditumis hingga agak kering agar teksturnya lebih padat dan tidak berair saat dicampur dengan sambal.

Kunci utama dari hidangan ini tentu ada pada sambalnya. Perpaduan cabai rawit merah dan hijau, bawang merah, serta bawang putih menciptakan rasa pedas yang segar. Ditambah dengan tomat hijau dan daun jeruk, aroma serta rasanya semakin kompleks dan menggoda.
Berikut bahan dan langkah pembuatannya:

Bahan-bahan:
Dada atau paha ayam (potong dadu)
Jeruk nipis
Garam
Lada

Bahan sambal:
Cabai rawit merah
Cabai rawit hijau
Bawang putih
Bawang merah
Tomat hijau
Daun jeruk
Gula
Garam
Kaldu jamur

Cara membuat:
1. Marinasi ayam dengan jeruk nipis, garam, dan lada selama kurang lebih 15-20 menit.
2. Tumis ayam hingga agak kering, lalu sisihkan.
3. Rebus cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang putih, dan bawang merah hingga sedikit lunak.
4. Ulek kasar semua bahan yang sudah direbus (cukup dihancurkan, tidak perlu terlalu halus).
5. Tumis sambal hingga harum.
6. Masukkan tomat hijau dan daun jeruk, aduk rata.
7. Tambahkan gula, garam, dan kaldu jamur, lalu koreksi rasa.
8. Masukkan ayam yang sudah ditumis, aduk hingga tercampur rata dan bumbu meresap.
9. Masak sebentar hingga semua bahan matang sempurna.
10. Angkat dan sajikan hangat.

Ayam tumis pedas ini memiliki rasa yang kuat pedas, gurih, dan sedikit segar dari tomat hijau. Tekstur ayam yang sudah ditumis kering membuat bumbu lebih menempel dan tidak berair, sehingga setiap gigitan terasa lebih mantap.

Menu ini sangat cocok disajikan dengan nasi hangat dan lalapan sederhana. Bahkan, dengan sambal yang melimpah, hidangan ini dijamin bikin makan jadi lebih lahap.

Sebagai penutup, ayam tumis pedas adalah contoh sempurna dari masakan sederhana yang penuh rasa. Dengan bahan yang mudah dan cara memasak yang praktis, kamu bisa menghadirkan hidangan rumahan yang menggugah selera kapan saja. Yuk, coba resep ini dan siap-siap ketagihan dengan pedasnya!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore