Resep Creamy Macaroni Chicken Soup, Sup Hangat Creamy yang Comforting dan Mudah Dibuat Cocok Saat Hujan

Potret creamy macaroni chicken soup yang gurih dan lembut. (Sumber: instagram.com/@stella_permata)
JawaPos.com - Sup creamy selalu jadi pilihan tepat saat ingin menikmati hidangan hangat yang menenangkan.
Salah satu menu yang sedang banyak digemari adalah creamy macaroni chicken soup, perpaduan antara ayam, makaroni, dan kuah susu yang lembut serta gurih.
Cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika tubuh butuh asupan hangat yang mengenyangkan.
Menu ini dikenal sebagai comfort food karena rasanya yang ringan, creamy, dan mudah diterima oleh semua kalangan. Selain itu, bahan-bahannya juga cukup sederhana dan mudah ditemukan, sehingga cocok untuk dimasak di rumah kapan saja.
Dilansir dari akun Instagram @stella_permata, resep ini fleksibel dan bisa disesuaikan dengan selera. “Kalian bisa tambahin macaroni sesuai selera ya,” tulisnya.
Hal ini membuat kamu bebas menentukan porsi makaroni sesuai keinginan, baik ingin lebih banyak atau tetap ringan.
Kombinasi ayam fillet yang dibumbui dengan lada, garam, dan herbal memberikan rasa gurih yang khas.
Ditambah dengan bawang bombay dan bawang putih, aroma sup jadi semakin menggoda. Sementara itu, wortel dan jagung pipil memberikan tekstur serta rasa manis alami yang seimbang.
Keistimewaan dari sup ini tentu terletak pada kuahnya yang creamy. Perpaduan susu dan larutan maizena menghasilkan tekstur kental yang lembut tanpa terasa terlalu berat.
Cocok untuk kamu yang ingin menikmati sup creamy namun tetap ringan di perut.
