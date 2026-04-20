Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

rekomendasi tempat kuliner pempek enak di Bandung../Freepik/ tyasindayanti
JawaPos.com – Pempek adalah salah satu kuliner khas Palembang yang paling dicari di Bandung, hadir dengan berbagai varian dari kapal selam, lenjer, keriting, hingga pempek panggang yang menggugah selera.
Dari warung kaki lima sederhana hingga restoran legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun, pempek di kota ini selalu punya daya tarik tersendiri bagi pecinta makanan berbahan ikan.
Setiap kedai punya keistimewaan tersendiri, mulai dari resep cuko khasnya, variasi menu, ukuran pempek, hingga suasana tempat yang membedakannya dari kedai lainnya.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Marjaya Trans pada Senin (20/4), berikut sebelas rekomendasi tempat kuliner pempek enak di Bandung.
1. Pempek Rama
Kedai legendaris yang sudah berdiri sejak 1988 ini berlokasi di Jl. Rama No. 28, Arjuna, Cicendo dan memiliki cabang di Jl. Lengkong Besar No. 93, dengan jam buka Senin hingga Sabtu pukul 09.30 hingga 20.00 dan tutup setiap hari Minggu.
Pilihan menunya sangat beragam mulai dari pempek kapal selam, keriting, lenjer, tahu, kulit, pempek mini seharga Rp6.000, hingga pempek panggang berisi cabai yang menjadi favorit banyak pelanggan.
Keunikannya terletak pada tersedianya botol cuko besar di setiap meja, dengan botol pink berisi cuko pedas dan botol biru berisi cuko tidak pedas, sehingga pelanggan bisa menuangkan sepuasnya sesuai selera.
2. Pempek Ny. Kamto
Kedai yang sudah berdiri sejak 1984 ini berlokasi di Jl. Lembong No. 4, Braga, Sumur Bandung dan dikenal dengan resep pempek asli Palembang yang terjaga keasliannya hingga kini.
