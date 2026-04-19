Resep Tempe Ayam Kukus Tinggi Protein, Praktis dan Cocok untuk Meal Prep

JawaPos.com - Buat kamu yang sering bingung mau masak apa tapi tetap ingin makan sehat dan tinggi protein, resep ini bisa jadi solusi terbaik. Perpaduan dada ayam, tempe, dan telur menghasilkan hidangan yang tidak hanya bergizi, tapi juga tetap enak dan mengenyangkan.

Dilansir dari Instagram @hendrikpyong, tempe ayam kukus ini sangat praktis karena cukup diblender, dikukus, dan langsung jadi. Cocok untuk kamu yang punya gaya hidup sibuk, tapi tetap ingin menjaga pola makan sehat.

Menu ini juga fleksibel, bisa langsung dimakan, dijadikan lauk, atau bahkan diolah lagi dengan dipanggang agar teksturnya lebih menarik.

400 gram dada ayam

300 gram tempe

2 butir telur

10 siung bawang putih

10 siung bawang merah

2 sdm tepung terigu

4 sdm saus tiram

2 sdm minyak wijen

4 sdt kaldu jamur

2 sdt gula

1 sdt lada putih



Cara Membuat:

1. Masukkan semua bahan ke dalam blender atau food processor. Proses hingga teksturnya halus dan tercampur rata.

2. Ambil sedikit adonan, lalu masak di teflon. Cicipi untuk memastikan rasanya sudah pas. Sesuaikan bumbu jika diperlukan.

3. Tuang adonan ke dalam wadah tahan panas yang sudah dioles sedikit minyak. Kukus selama kurang lebih 20 menit hingga matang.

4. Angkat dan dinginkan sebentar. Potong sesuai selera dan sajikan langsung.

5. Panggang atau goreng sebentar di teflon hingga bagian luar kecokelatan untuk tekstur yang lebih crispy.



Tips agar Lebih Maksimal:



- Gunakan dada ayam segar agar rasa lebih gurih alami.

- Jangan terlalu lama mengukus agar tekstur tetap lembut.

- Simpan di kulkas untuk stok, bisa tahan beberapa hari.

- Bisa dijadikan menu diet karena tinggi protein dan rendah minyak.

Tempe ayam kukus ini adalah pilihan tepat untuk kamu yang ingin makan sehat tanpa ribet. Kombinasi protein dari ayam, tempe, dan telur membuatnya cocok untuk diet, meal prep, atau sekadar lauk sehari-hari.

Resep ini membuktikan bahwa makanan sehat tidak harus rumit. Dengan cara sederhana, kamu sudah bisa mendapatkan hidangan bergizi, praktis, dan tetap lezat. Yuk, coba buat di rumah!