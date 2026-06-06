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Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 6 Juni 2026 | 20.56 WIB

Resep Pangsit Udang Rice Paper, Camilan Renyah dengan Isian Udang yang Gurih dan Juicy

Potret pangsit udang rice paper yang renyah di luar dan juicy di dalam (Instagram @vernfelicia) - Image

Potret pangsit udang rice paper yang renyah di luar dan juicy di dalam (Instagram @vernfelicia)

JawaPos.com - Camilan berbahan udang selalu punya tempat tersendiri di hati pencinta makanan gurih. Jika biasanya pangsit dibuat menggunakan kulit pangsit biasa, kali ini Instagram @vernfelicia membagikan kreasi Pangsit Udang Rice Paper yang unik, renyah, dan menggugah selera.

Menggunakan rice paper sebagai pembungkus, camilan ini menghasilkan tekstur yang super crispy setelah digoreng. Sementara bagian dalamnya berisi adonan udang yang juicy dengan aroma jahe, bawang putih, dan minyak wijen yang khas.

Selain cocok dijadikan camilan sore, pangsit udang ini juga bisa menjadi lauk pendamping nasi atau hidangan untuk acara kumpul keluarga. Cara membuatnya pun cukup sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan.

Belakangan ini rice paper semakin populer digunakan dalam berbagai kreasi makanan. Selain mudah didapat, rice paper mampu menghasilkan tekstur renyah yang berbeda ketika digoreng.

Pada resep ini, rice paper digunakan sebagai pembungkus adonan udang berbumbu. Setelah digoreng, bagian luarnya menjadi garing dan sedikit bergelembung, sementara isiannya tetap lembut dan juicy.

Perpaduan tekstur inilah yang membuat camilan ini semakin menarik untuk dicoba.

Bahan Pangsit Udang Rice Paper
190 gram udang kupas
1 sdm tepung maizena
1 sdm minyak wijen
1 sdm jahe cincang
1 sdm bawang putih cincang
1 sdt garam
1 sdt lada
Daun bawang secukupnya, iris halus
Rice paper secukupnya
Air secukupnya

Pelengkap
Chili oil
Wijen sangrai

Cara Membuat Pangsit Udang Rice Paper
1. Cincang atau haluskan udang sesuai tekstur yang diinginkan.
2. Masukkan udang ke dalam wadah.
3. Tambahkan tepung maizena, minyak wijen, jahe cincang, bawang putih cincang, garam, lada, dan daun bawang.
4. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
5. Siapkan rice paper dan celupkan sebentar ke dalam air hingga lentur.
6. Letakkan satu sendok adonan udang di bagian tengah rice paper.
7. Lipat dan bentuk seperti pangsit atau sesuai selera.
8. Ulangi hingga adonan habis.
9. Panaskan minyak dalam jumlah cukup.
10. Goreng pangsit hingga berwarna keemasan dan renyah.
11. Angkat lalu tiriskan.
12. Sajikan dengan chili oil dan taburan wijen sangrai.

Jangan merendam rice paper terlalu lama karena teksturnya akan menjadi terlalu lembek dan sulit dibentuk. Cukup celupkan sebentar hingga mulai lentur.

Editor: Candra Mega Sari
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